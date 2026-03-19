Emperifollado a prueba: Mira la impresionante estadística que debe superar para su debut en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada presenta una atractiva programación de 12 carreras para este 22 de marzo. La décima tercera reunión del año destaca por su competitividad en las pruebas de reclamo y condicionales, elementos que mantendrán al borde del asiento a los seguidores del deporte de los reyes. Esta jornada representa un punto de inflexión en la estadística del primer meeting de la presente temporada.

Y eso es lo que sucederá en la undécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros.

Estadística: Ejemplar Debutante Implemento La Rinconada

El tresañero importado Emperifollado (USA), con la monta de José Alejandro Rivero y presentado por Fernando Parilli Tota es uno de los debutantes para esta válida del juego de las mayorías.

El alazán es un producto del semental norteamericano Midshipman en Harbor Sunset por Fast Anna que, curiosamente este abuelo materno también es padre de la campeona y ganadora del Eclipse Award Thorpedo Anna.

Asimismo, Emperifollado vendrá a su debut con mucha expectativa, pero a su vez tiene una estadística en contra, pero a la vez interesante.

La estadística en contra que tiene el potro estadounidense Emperifollado, es que debuta con un implemento llamado Gríngola (+Gr), por lo que, de acuerdo con el análisis y la interpretación de los factores numéricos, los ejemplares que han debutado y ganado con el mencionado implemento es de 129/6.

De esta manera y aun con este dato estadístico, el pupilo norteamericano de Parilli Tota deberá desafiar y estar en la búsqueda de su primera victoria en su carrera de estreno en la arena caraqueña.