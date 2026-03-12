Una mirada exclusiva: Así quedó el excelente entrenamiento de un ejemplar estadounidense en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 11 de marzo en horas de la tarde el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó a través de sus redes sociales, la hoja de los ajustes realizada en la pista del hipódromo La Rinconada por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del ente público del hipismo, esto como parte de los resultados de los tiempos de los entrenamientos de los ejemplares que hacen campaña en el mencionado óvalo caraqueño.

Emperifollado: Caballo Importado Pedigrí de lujo La Rinconada Datos hípicos

En la misma hoja de ajustes se pudo observar un ejemplar importado llamado Emperifollado, que llegó a nuestro país con apenas dos años y está por comenzar su campaña en la arena caraqueña, la cual fue informado en un post publicado por la cuenta de X de Javier Farache en el año 2025.

Ahora bien, en este 2026, este potro norteamericano con tres años, posee un pedigree de lujo, pues es un hijo del semental Midshipman (Ganador del Eclipse Award como campeón dosañero en el año 2008) y su madre es Harbor Sunset (hija de Fast Anna que es el mismo padre de la ganadora del Eclipse Award como Caballo del Año 2024, Thorpedo Anna).

Además, en su misma cuenta de X, Javier Farache reseñó este miércoles 11 de marzo que Emperifollado pertenece al Stud Z.M., (del propietario Ignacio Zubillaga) y contará con la preparación de Fernando Parilli Tota.

Ajustes: La Rinconada

Se pudo apreciar al importado Emperifollado presente en la pista caraqueña del día miércoles y ajustó 30’’3 para 400 metros, en silla, al tiro montado por el jinete profesional José Alejandro Rivero, informado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del INH.

El debut del prospecto importado en el principal óvalo hípico venezolano representará uno de los eventos más esperados de la presente temporada, pues la calidad del purasangre prometerá sacudir la jerarquía actual en el óvalo de Coche.