Thorpedo Anna cumple 5 años de edad: costó $40,000 y fue nombrada Caballo del Año

El 28 de enero de 2021 nació en Kentucky una potranca que estaba destinada a cambiar la historia reciente del turf estadounidense. Hoy, al cumplir cinco años, Thorpedo Anna no es solo un nombre que aparecía en los programas de carreras; era un fenómeno de masas que supo combinar garra, coraje y una calidad pistera excepcional.

Apodada cariñosamente como “La Osa” por su imponente físico y determinación, se convirtió en un imán para las multitudes. Aficionados de todas las edades acudían a los hipódromos solo para ser testigos de su poderío.

El ascenso meteórico de Thorpedo Anna hacia la gloria

Su camino hacia la inmortalidad comenzó en Oaklawn Park el 30 de marzo de 2024, cuando conquistó el Fantasy Stakes (G3). Ese sería el preludio de una campaña histórica que incluyó una victoria épica en las Kentucky Oaks (G1) bajo la lluvia en Churchill Downs.

Su dominio absoluto le permitió alcanzar la cima del éxito al ser galardonada como Caballo del Año 2024. En la votación superó a caballos de la talla de Fierceness y Sierra Leone. Recientemente, en la ceremonia de los Eclipse Awards 2025, sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas al ser coronada como Campeona Madura, un justo reconocimiento a su consistencia bajo el entrenamiento de Kenneth McPeek.

Thorpedo Anna en cifras

Adquirida por apenas $40,000 en las ventas de Fasig-Tipton (2022), "La Osa" demostró ser una de las inversiones más rentables de la historia:

Récord: 12 victorias en 16 actuaciones.

Producción: $5,440,913 en premios.

$5,440,913 en premios. Palmarés G1: Ganadora de las Breeders’ Cup Distaff, Kentucky Oaks, Acorn Stakes, Coaching Club American Oaks, Cotillion y Apple Blossom, entre otros.

Un nuevo capítulo: Thorpedo Anna como matrona

Tras su última actuación en el Spinster Stakes (G1) en Keeneland, la defensora de la sociedad conformada por se prepara para su etapa en la reproducción. Este 2026 será servida por el estelar Gun Runner, y se proyecta un cruce con el legendario Curlin para el año 2027.

Thorpedo Anna se retira de las pistas dejando un vacío difícil de llenar, pero con un legado que perdurará por siempre en los libros de récords del hipismo mundial.