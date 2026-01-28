El jinete boricua Orlando Mojica fue el más destacado de la jornada del martes en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes 27 de enero, el hipódromo de Turf Paradise, ubicado en Phoenix, Arizona, realizó una cartelera de ocho competencias en horario nocturno. En este óvalo el destacado jinete boricua Orlano Mojica, celebró la noche con tres victorias, en igual número de compromisos.

De Puerto Rico para Estados Unidos

El jinete Orlando Mojica, quien el mes de diciembre arribó a las 3 mil victorias de por vida en Estados Unidos, con la yegua Logical Myth de Charles Garvey en Turf Paradise el 30 de diciembre, la tarde de este martes consiguió tres victorias en igual número de compromisos.

Mojica, ganó la quinta carrera un Starter Optional Claiming de mil metros con la yegua Gypsy Lynn del entrenador Robertino Diadoro. El tiempo de la prueba fue de 56.75. Acto seguido, el jockey borinqueño se lució con las riendas del ejemplar Tenth Street Don con un pago en la taquilla de $4,20 a ganador. La ganadora agenció crono de 1:03.55 para 1.100 metros y presentó su propietario Wade Rarick.

La tercera victoria de la tarde llegó en la séptima de la jornada con el ejemplar Dr.Ray D., una yegua madura presentada por Robertino Diodoro, que se llevó los honores en crono de 1:36.89 para la clásica milla. Con estos triunfos Mojica se mantiene líder del meeting con 33 victorias.

Orlando Mojica una historia que nace en Puerto Rico

Originario de Puerto Rico, Mojica comenzó a montar a una edad temprana antes de mudarse a Estados Unidos para seguir los pasos de su padre y su hermano, quienes también son jinetes respetados. A lo largo de su carrera, se ha convertido en una presencia familiar y exitosa en Turf Paradise, además de competir regularmente en Oaklawn Park y en los circuitos del Medio Oeste y el Suroeste.



Orlando, es ganador de múltiples stakes, entre ellos victorias en el Grado 3 Honeybee Stakes en Oaklawn Park a bordo de Chocolate Kisses y el G3 Bourbonette Oaks en Turfway Park con Hot Cha Cha.

Actualmente, Mojica ocupa el puesto 55 entre todos los jinetes activos por victorias y el 195 en la lista de victorias de jinetes de todos los tiempos.