Jaramillo busca el liderato en Santa Anita: El favorito cotizado 3-2 que montará el campeón este 30 de enero

La temporada de nombre Classic Meet en Santa Anita Park continúa este viernes 30 de enero con una selecta cartelera de ocho competencias. El jinete venezolano Emisael Jaramillo, quien se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la estadística, destaca en la jornada con compromisos de alto nivel que prometen responder a la confianza del público.

Aunque inicialmente Jaramillo ha contado con el respaldo principal de Doug O’Neill, su éxito reciente trajo confianza en otros establos importantes. Precisamente con O’Neill formará una de las duplas más sólidas de la tarde, con uno de los grandes favoritos de la reunión.

Biggiebiggiebiggie: ¿La fija de la jornada?

El legendario látigo venezolano, con más de 5,000 victorias en su historial, será el encargado de conducir a Biggiebiggiebiggie en la cuarta carrera del programa. Se trata de un Maiden Claiming de $50,000 en distancia de 1,600 metros sobre el césped.

A pesar de que este tresañero no ha logrado cruzar la meta en ganancia tras siete intentos (seis en grama y uno en arena), los entendidos lo consideran la carta brava del evento. Las razones que lo respaldan como favorito 3-2 en el Morning Line son contundentes:

Este hijo de Maclean’s Music correrá por primera vez bajo los efectos del medicamento Lasix, un cambio que suele transformar el rendimiento de los ejemplares en distancias de aliento. Estrategia de carrera: Aunque no es un velocista natural, Biggiebiggiebiggie podría verse favorecido por el tren de carrera movido que caracteriza a la grama de Santa Anita, permitiendo que Jaramillo ejecute su característica atropellada desde el puesto de pista 1.

Con la mira puesta en el liderato de la tabla de jinetes, Jaramillo tiene en este ejemplar una oportunidad de oro para sumar una nueva victoria en el óvalo californiano.