Emisael Jaramillo logra otro Hat Trick en Santa Anita y es segundo en el meeting

La tarde del domingo en el hipódromo de Santa Anita Park, en Arcadia, California, tuvo una programación de nueve carreras, donde el jockey venezolano Emisael Jaramillo fue el más destacado al conseguir tres victorias.

La primera de las fotografías del domingo de Jaramillo la alcanzó en la tercera prueba, en un claiming de $29,000 con el purasangre A.P. Again, pensionado de Doug O’Neill, en un tiempo de 1:04.93 para los 1.100 metros en arena con un dividendo de $3.20 a ganador.

El doblete de Jaramillo lo alcanzaría en la quinta competencia, con la yegua Pura Vida Princesa en una prueba de 1.600 metros en grama, la cual recorrió en crono de 1.34.32 con un dividendo de $4.20 a ganador.

Jaramillo cerraría la jornada dominical con otro lauro en la última carrera de la programación, en un Maiden Special Weight de $70,000, con el tresañero Army Man, ahora en dupla con el trainer Michael McCarthy, en recorrido de 1,800 metros con un tiempo de 1:47.46 y un dividendo de $10.80 a ganador.

Con estos triunfos, Jaramillo llegó a 14 en el Classic Meet y está igualado con el japones Kazushi Kimura en el segundo lugar del meeting, a un triunfo de Umberto Rispoli, el cual se lesionó el pasado sábado en Gulfstream Park.