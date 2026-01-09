En la ruta a las 2.000 victorias: Emisael Jaramillo afina para este fin de semana en pruebas de Graded Stakes en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El jockey venezolano Emisael Jaramillo, quien este año se convirtió en el tercer jinete connacional en conseguir cinco mil o más victorias internacionalmente, está listo para cumplir otra meta en su récord personal dentro de los Estados Unidos de Norteamérica.

Emisael Jaramillo, quien decidió este año moverse de la costa este a la costa oeste del país para cumplir contrato de montas para el entrenador Doug O’Neill en el hipódromo de Santa Anita Park, se prepara para un inicio de temporada que podría ser fructífera a final del Classic Meet y Hollywood Meet, que se corre en este circuito.

Santa Anita Park: Jaramillo tendrá 14 montas, que incluyen dos Grado 3

Emisael Jaramillo, quien se estrenó días pasados en este óvalo, para este fin de semana tendrá la oportunidad de 14 montas, que incluye dos pruebas Grado 3.

Para la jornada de este viernes, Jaramillo firmó cinco compromisos de monta, todos para el entrenador Doug O’Neill. El jockey nativo del Estado Guárico inicia su trabajo a partir de la segunda hasta la quinta del programa y luego hace un alto para la décima. Emisael llevará a Crazy Cavalier, Robusta, ¿Dónde está Jefe?, Track Tiger y Lovin’ On the Run, respectivamente.

El sábado contará con las montas de Ah Jeez para Doug O’Neill en la octava de la cartelera y en la décima lleva a Cullen J para Richard Baltas.

Santa Anita Park: Jaramillo con dos compromisos de alto valor

Para la jornada del domingo, donde fueron programadas diez carreras, Jaramillo tendrá siete montas, entre ellas No Bad Beats en Las Flores S. (G3) y Miss Lizzy en Las Cienegas S. (G3), ambas entrenadas por Doug O’Neill.

Emisael Jaramillo cuenta con 1883 victorias de por vida; 17 lo separan de las dos en Estados Unidos. Este año cuenta con una victoria.