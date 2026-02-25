Una canción reaviva tensiones entre Cazzu y Christian Nodal

Suscríbete a nuestros canales

Una canción de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco ha reavivado las tensiones entre Cazzu y Christian Nodal, luego de que en unos de sus versos mencionara la boda del cantante de música mexicana con Ángela Aguilar.

Aunque la mención fue breve fue suficiente para que la intérprete argentina descargara su furia contra los artistas.

‘Rosita’ se estrenó en todas las plataformas digitales, un tema incluido en el álbum homónimo de Tainy, su lanzamiento marcó la reconciliación pública de Rauw y Jhay Cortez, luego de años de de rivalidad más allá de la música.

“La vo'a romper y la vo'a arreglar. Esto es política pa' yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice la canción.

Cazzu se pronuncia

A solo tres días del lanzamiento de ‘Rosita’, Cazzu rompió el silencio y mostró su indignación con el tema en X. “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”, sentenció.

Si bien no menciona directamente a los cantantes, no hizo falta mención alguna para saber a quienes iba dirigido su mensaje.

Sin embargo, la ‘Nena trampa’ no se quedó de manos cruzadas y publicó una extensa reflexión Substack.

“Hoy, la obra se llama: ‘La legendaria camaradería entre varones. Un tema del cual podría hacer una tesis. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome”, destacó.

En uno de los párrafos cuestionó a los hombres que están dentro de una cabina para hacer una canción con poca empatía, argumentando que su molestia no es por ella, sino por su hija.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, agregó.