WBC: Ranger Suárez se declara listo y sin restricciones para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo de los Medias Rojas de Boston, Ranger Suárez, rompió el silencio este martes sobre su esperada participación en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC). Sus declaraciones llegan justo después de realizar su primera apertura en los entrenamientos primaverales, despejando cualquier duda sobre su estado físico para el torneo internacional.

Sin miedo a la carga de trabajo

Tras su presentación en el Spring Training, el siniestro señaló que llegará a la cita mundialista sin limitaciones de ningún tipo. Al ser consultado sobre su rol en la rotación, el venezolano se mostró relajado pero comprometido.

“Aún no sé cuál duelo del Clásico Mundial voy a abrir”, comentó entre risas ante los medios. “Lo que sí sé es que voy a abrir dos o tres juegos de ser necesarios”, sentenció con firmeza, dejando claro que su brazo está a total disposición del mánager.

Ajustes en la lomita

En su debut primaveral contra los Piratas de Pittsburgh, Suárez trabajó durante 1.2 episodios. Aunque permitió tres imparables, incluyendo un cuadrangular de dos carreras por parte del prospecto número uno de MLB, Konnor Griffin, el enfoque del zurdo estuvo en recuperar el ritmo y la localización de sus envíos.

Según los reportes, el próximo inicio de Ranger está programado para el 1 de marzo. Este calendario le otorgaría los cinco días de descanso reglamentarios para ser el abridor del encuentro inaugural de Venezuela contra Países Bajos, marcando el tono para la fase de grupos. Además, dada su disposición de lanzar en múltiples ocasiones, Suárez se perfila como la opción lógica para una hipotética final.

Un respiro ante las bajas sensibles

La confirmación de Suárez cae como bálsamo para el combinado nacional, que ha recibido duros golpes en su rotación recientemente. La selección venezolana ha tenido que lidiar con una racha de malas noticias: Pablo López pasará por el quirófano, José Alvarado no recibió el permiso por temas de seguro y Oddanier Mosqueda quedó fuera por una lesión de última hora.

A este panorama se sumó la ausencia de Germán Márquez, quien por decisión personal y recomendación de su equipo, los Rockies de Colorado, decidió no participar en esta edición. Ante este escenario, la figura de Ranger Suárez emerge no solo como un abridor de élite, sino como el auténtico pilar del cuerpo de lanzadores de Venezuela.