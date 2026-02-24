Suscríbete a nuestros canales

Tras cancelar su show del 22 de febrero en Morelos, México, medios internacionales reportaron que el cantante Emmanuel fue hospitalizado de emergencia por problemas de salud previos al concierto.

El pasado domingo el artista junto a Mijares tenían una presentación pendiente como parte de su Twor Amigos, sin embargo, Emmanuel no pudo cantar en vivo y las alarmas sobre su estado de salud se encendieron.

Emmanuel aclara su situación médica

A un día de lo sucedido, Emmanuel explicó el por qué de su ausencia en el concierto y aclaró todos los rumores sobre su hospitalización. Por medio de un video en Instagram, explicó que no pudo salir debido a que sufrió de vértigo.

“No pude salir con él, porque de último momento tuve un problema de vértigo, ustedes saben que el vértigo anula al personaje, así que él se presentó valienmente cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño”, informó.

El cantante anunció que se encuentra estable y en su casa tras recibir el alta, al mismo tiempo que agradeció a todos sus fans por estar pendiente de su bienestar.

Por último, agradeció a Mijares por haber sacado el concierto adelante contra todo pronóstico. “A mi querido compadre Mijares un abrazo y gracias por defender el Twor Amigos con tu presencia y toda la música”, comentó.