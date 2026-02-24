WBC: República Dominicana define sus lanzadores para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

República Dominicana es uno de los candidatos más importantes para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Presenta un lineup y una rotación que podría ganar cada encuentro del campeonato. Albert Pujols, manager del equipo, reveló su rotación oficial para la primera fase del torneo.

Pujols presentó una rotación de lujo para buscar el liderato de su grupo en el Clásico Mundial. Christopher Sánchez iniciará el camino ante Nicaragua, seguido por el experimentado Luis Severino contra Países Bajos. El staff técnico apuesta por la profundidad de su pitcheo abridor.

El tercer encuentro estará bajo la responsabilidad de Brayan Bello frente a Israel, dejando el plato fuerte para el cierre. Sandy Alcántara, as de Marlins, será el encargado de enfrentar a la poderosa selección de Venezuela en un duelo que promete definir el liderato del sector.

¿Qué esperar de la rotación de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026?

Albert Pujols confía plenamente en el talento joven y la veteranía de su rotación para avanzar invictos: Christopher Sánchez, Luis Severino, Brayan Bello y Sandy Alcántara. Lanzadores con un gran presente en Grandes Ligas, que además, son top en sus equipos.

Lo que se puede esperar de la rotación de RD es regularidad y muchas entradas en juego. Solo Venezuela representa un verdadero problema para el equipo. Sin embargo, Pujols resaltó que Alcántara (Cy Young) estará preparado para enfrentar a uno de los favoritos del torneo.

La rotación de República Dominicana, ha generado una enorme expectativa de cara al Clásico. Un grupo muy competitivo que dicho sea de paso, contará con una figura importante para la segunda ronda del torneo. Un lanzador que se caracteriza por ponchar a diestra y siniestra.

¿Cuál es el lanzador que se unirá a República Dominicana en la segunda ronda del Clásico?

Albert Pujols comentó que además de su rotación, espera contar con un pitcher élite en MLB para la segunda ronda del torneo. El pelotero es Luis Castillo de Marineros de Seattle, que se unirá al equipo para los 4tos de Final a partir del 13 de marzo, donde enfrentará al ganador o al segundo del Grupo C.