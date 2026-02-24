Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado 28 de febrero en el hipódromo de Aqueduct, New York, tendrá una tanda de diez carreras, y como prueba central el Gotham Stakes (G3) de $300,000, clasificatoria al Kentucky Derby (G1), en la cual Balboa encabeza este lote de nueve potros de segundo año en carrera.

Dentro de este grupo de competencias se encuentran el Busher Stakes de $200,000, que otorga punto al Kentucky Oaks (G1), el Tom Fool Stakes (G3) de $175,000 en la cuarta carrera y el Stymie Stakes de $150,000, en la octava al orden. Esta jornada inicia a la 1:40 p.m. hora venezolana.

Kentucky Derby: Balboa listo para el Gotham Stakes (G3) de $300,000

El Gotham Stakes (G3) en Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, en los últimos cinco años es considerado como un hito relevante en el camino al Derby de Kentucky, ofreciendo valiosos puntos de clasificación a los cinco primeros finalistas. Con una bolsa de $300,000 en distancia de una milla, además, la carrera ha servido tradicionalmente como una preparación clave también para el Wood Memorial (G2).

Para esta edición, Balboa, hijo de Not This Time, llega con dos victorias para la entrenadora Brittany Russell. Entre sus logros se encuentra el James F. Lewis III Stakes, en agosto de la pasada temporada.

Balboa busca mejorar su destacado segundo puesto, detrás de My World, en el Jerome, el 3 de enero; ahora intentará dar un paso más para conseguir el primer premio en el Gotham (G3). Sheldon Russell, esposo de Brittany, regresa a los hierros.

Enemigos para considerar en esta clasificatoria

Iron Honor, propiedad de St. Elias Stable, William Lawrence y Cathi Glassman, que lleva la monta de Manny Franco, trae un récord de índice de velocidad de 95 obtenido por una impresionante victoria en el debut el 13 de diciembre, en este óvalo para el entrenador Chad Brown.

El caballo hijo de Nyquist, desde su victoria, ha realizado cinco trabajos en Payson Park Training Center en Florida, incluyendo uno de media milla en 49,20 segundos el sábado.

Luego está Hammond, con la monta de Jaime Rodríguez, quien vestirá los colores del C2 Racing Stable, JRM Stables, Mathis Stables y Ken Reimer. Se estira para la prueba más larga de su carrera para el entrenador Saffie Joseph, Jr.

El hijo de Charlatán es ganador de dos carreras en cuatro presentaciones, que incluyen el Juvenile Sprint Stakes en noviembre del pasado año. Debutó esta temporada tercero detrás de su compañero de cuadra Solitude Dude en Swale Stakes el 31 de enero en Gulfstream Park.

El Gotham Stakes (G3) será la última de una jornada de 10 carreras el sábado 28 de febrero y contará con nueve potros que buscan estar entre los cinco finalistas para llevarse 50-25-15-10-5 puntos, respectivamente.