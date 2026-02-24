Ranger Suárez está listo para su primera apertura con Boston

Suscríbete a nuestros canales

Varios peloteros venezolanos están estrenando camiseta en este inicio de entrenamientos primaverales de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas y uno de ellos, es el serpentinero zurdo Ranger Suárez, quien tendrá su primera salida con la novena de Medias Rojas de Boston.

Suárez, llegó al conjunto del Este de la Liga Americana desde la agencia libre en esta off-season y se espera que sea el número dos de la rotación, detrás del también brazo siniestro Garret Crochet.

Ranger Suárez retará a Pittsburgh:

Para eso debe demostrar que lo que viene haciendo en el último par de temporadas en su carrera no es casualidad y su primer reto con el uniforme de Boston, será este martes cuando le lance a la novena de Piratas de Pittsburgh a las 2:05pm (hora venezolana).

Durante su rendimiento durante los Spring Trainings, Suárez ostenta un porcentaje de carreras limpias vitalicia de apenas 2.29, con un balance de 5-3 en 15 actuaciones. Aunado a eso, tiene un whip de 0.89, acumula 37 ponches y ha regalado solamente 10 boletos.

En la zafra anterior, cuando aún vestía el uniforme de Phillies de Philadelphia, "Power Ranger" enfrentó a Piratas en dos ocasiones en campaña regular y en ambas lanzó siete tramos completos, aceptando tres carreras en una salida y dos en la última.

Ranger Suárez comienza a ponerse a tono para el Clásico Mundial:

Este abridor de 30 años será el brazo de mayor calibre con el que cuente Venezuela en el Clásico Mundial y es por esa razón, que esta preparación le da no solamente, para terminar de ponerse a tono con los Medias Rojas.

Esto debido a que también le ayudará a llegar en forma al máximo evento de selecciones, para el cual faltan nueve días y en el que Ranger, podría estar disponible, para el debut de la escuadra nacional en ese evento, motivado a que luego de su segunda salida con Boston, Ranger podría tener los días requeridos, para el primer o el segundo juego de la selección de Venezuela.

Ángel Zerpa también tendrá su primera apertura del Spring Training:

Otro lanzador zurdo venezolano que se estrenará con un nuevo conjunto este martes, será Ángel Zerpa, quien ahora es parte de los Cerveceros de Milwaukee y retará al equipo de Atléticos de Oakland en esta jornada a partir de las 4:05pm (hora venezolana),

Zerpa, está siendo evaluado como abridor, aunque en su carrera en MLB ha trabajado principalmente como relevista. En la temporada 2025 dejó una efectividad de 4.18 en 64.2 episodios, la campaña con mayor número de presentaciones (69) hasta el momento en su carrera.