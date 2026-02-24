¡Copa en juego! Hinava celebra este sábado su quinta reunión de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo del Cabriales se viste de fiesta este sábado 28 de febrero. Con una cartelera de ocho competencias y la disputa de la segunda copa del año, el Hipódromo de Valencia (Hinava) reafirma su gran momento en la temporada 2026.

Un homenaje a la leyenda: Copa "Antonio Sano"

La quinta reunión del año tendrá un significado especial. La segunda prueba del programa servirá de marco para la Copa "Antonio Sano", un justo reconocimiento a la trayectoria del entrenador criollo más exitoso en la historia reciente.

Sano, quien cosechó 3.338 victorias en 20 temporadas dentro del patio, mantiene su estatus de figura internacional. En los Estados Unidos, su hoja de servicios registra 1.051 triunfos tras 18 años de campaña, una cifra inédita para un preparador venezolano en el Norte.

La prueba en su honor se disputará en un recorrido de 1.800 metros y repartirá un premio especial de $14.400. Ocho ejemplares de cuatro y más años buscarán la gloria en esta distancia de aliento en la quinta válida del 5y6 nacional:

El De Valle, El Gran Bricelio, Peterose, Susurro, Honor Ang Glory, Masttery, Templario, My Father Antonio y Helios.

El 5y6: El motor de la afición valenciana

El 5y6 nacional entrará en acción a partir de la tercera carrera, una prueba especial para caballos de tres y más años. Nueve participantes lucharán por una bolsa adicional de $3.000.

La salud financiera del hipismo en Valencia es notable. En la jornada previa, la recaudación alcanzó los Bs 50.370.730,00. Este monto ratifica una tendencia impecable: las cuatro reuniones celebradas en 2026 han cerrado con cifras récord. La directiva del Hinava espera que el respaldo de la fanaticada se mantenga este sábado para prolongar esta racha histórica.

Estrellas de La Rinconada darán brillo a la pista

El espectáculo ganará brillo con la participación de jinetes de élite. El inspirado aprendiz José Daniel Calicho asumirá la defensa del patio valenciano frente a una delegación de quilates procedente de La Rinconada. Figuras de la talla de Hemirxon Medina, Maykor Ibarra, Francisco Quevedo, Jaime Lugo Jr. y Larry Mejías aportarán el máximo nivel competitivo a la jornada.

Coordenadas de la jornada

La acción en el óvalo valenciano comenzará puntualmente a la 1:30 de la tarde. Por su parte, los apostadores deberán tener sus cuadros listos antes de las 2:50 p.m., hora fijada para la salida de la primera válida del 5y6. El Hinava se prepara así para un sábado de adrenalina, historia y dividendos.