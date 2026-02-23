WBC: Esto es lo que aconseja Miguel Cabrera a los jugadores venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez falta menos, para que se cante la voz de "play ball" en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y uno de los coaches de bateo de Venezuela, le dio el primero consejo públicamente a los peloteros que representarán al país.

El "Tigre Mayor" se incorporó este lunes a los entrenamientos de Tigres de Detroit, con quienes trabaja como asistente especial del presidente e igualmente como una especie de mentor, para los jugadores felinos. En su regreso, lo primero que manifestó Cabrera, es que extraña uniformarse y estar en el terreno de juego, no obstante, está contento con la labor que ejerce actualmente.

Miguel Cabrera está entusiasmado con el Clásico Mundial:

Además, "Miggy" aprovechó la oportunidad, para hablar sobre el que será su primer Clásico Mundial como coach, debido a que había estado en todas las ediciones anteriores (5), pero como pelotero activo.

"Estoy muy emocionado. Tenemos una buena relación con los jugadores. Somos buenos amigos. Creo que vamos a ayudar al equipo, simplemente siendo positivos y aportando energía", manifestó en una entrevista con el periodista Chris McCosky.

A eso el maracayero, añadió, "Ahora mismo, les están dando muchos números. No puedes concentrarte en eso dentro de la caja de bateo. Antes del juego, sí. Pero durante, tienes que jugar y jugar bien. Hay que aprender a jugar con más calma. El beisbol es físico, pero también es mental. Tienes que bajar el ritmo. No intentes hacer demasiado. Tienen mucho talento, pero tienen que trabajar duro y confiar en él”.

La selección de Venezuela debutará el próximo 6 de marzo contra Países Bajos, en un grupo donde también deberán medirse a las selecciones de: Israel, Nicaragua y República Dominicana.