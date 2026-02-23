MLB: Juan Soto le advierte a Ohtani: “Ahí voy”

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) presencia el nacimiento de una rivalidad que definirá la próxima década en el Viejo Circuito. Tras un 2025 dominado por Shohei Ohtani, el jardinero dominicano Juan Soto ha lanzado un reto directo al astro japonés, asegurando que la carrera por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional ya no será un monólogo.

Juan Soto desafía el reinado de Shohei Ohtani

La reciente declaración de Juan Soto ha encendido las alarmas en Los Ángeles. El estelar de los Mets de Nueva York fue tajante al referirse a la competencia con el actual MVP: "Él (Ohtani) mejor que siga haciendo lo que está haciendo, porque yo voy por ahí". Estas palabras no son un simple alarde; Soto viene de una temporada histórica en 2025, donde se convirtió en el primer jugador en la historia de los Mets en registrar una campaña de 40-30 (43 cuadrangulares y 38 bases robadas).

Soto, quien firmó un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con la novena de Queens, dejó claro que su objetivo es la consistencia. "Voy a estar ahí todos los años también", afirmó el dominicano, subrayando que su presencia en la élite de las votaciones será una constante hasta el final de su contrato en 2033.

El obstáculo insuperable de los Dodgers

Para Juan Soto, el camino hacia su primer galardón de MVP requiere superar la producción sin precedentes de Shohei Ohtani. En 2025, el japonés obtuvo el premio de forma unánime tras una temporada de 55 jonrones y 102 carreras impulsadas, sumado a su regreso al montículo donde registró una efectividad de 2.87.

Comparativas de cara al 2026

La competencia se centra en dos perfiles distintos pero igualmente dominantes. Mientras Ohtani aporta valor como jugador de dos vías, Soto se apoya en una disciplina en el plato que lo llevó a liderar las Mayores con 127 boletos en la zafra anterior.

Shohei Ohtani (2025): 55 HR, 102 RBI, .282 AVG, 1.014 OPS y 2.87 ERA.

Juan Soto (2025): 43 HR, 105 RBI, .263 AVG, .921 OPS y 38 SB.

La importancia para los Mets

Si Juan Soto logra cumplir su promesa, se convertiría en el primer jugador en la historia de los Mets de Nueva York en ganar el premio MVP. A pesar de tener figuras históricas como Tom Seaver, Mike Piazza o David Wright, la franquicia nunca ha tenido un ganador de este galardón. La directiva de los Mets ha estructurado el equipo alrededor de Soto, confiando en que su madurez a los 27 años le permita arrebatarle la corona a un Ohtani que parece no tener techo.