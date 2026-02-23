MLB

MLB: William Bergolla Jr. se convierte en la regadera de Chicago en el Spring Training

El prospecto venezolano ha causado una gran impresión en los primeros días de pretemporada

 
Por

Josué Porras Estebanot
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 03:39 pm
William Bergolla Jr. / Foto: Cortesía
En los primeros compromisos del Spring Training, uno de los nombres más importantes y destacados ha sido uno que es de hecho bastante familiar en el mundo del beisbol: William Bergolla Jr. El hijo del exgrandesligas venezolano pertenece a Medias Blancas de Chicago, y ha iniciado con el pie derecho sus entrenamientos primaverales de 2026.

El jugador venezolano, nacido en Valencia, no pertenece al roster de 40 hombres de su organización, pero fue invitado al Spring Training y, al menos de momento, ha sabido aprovechar al máximo la oportunidad que se le brindó, con una buena cantidad de batazos en los primeros compromisos del año.

William Bergolla Jr. inicia con todo

De momento, William Bergolla Jr. ha jugado dos de los tres compromisos disputados por Medias Blancas de Chicago en lo que va de los entrenamientos primaverales, y su rendimiento ha sido realmente espectacular.

Entrando como emergente en ambas ocasiones, el criollo acumula par de compromisos con dos inatrapables en igual número de turnos, por lo que tiene cuatro hits en cuatro apariciones al plato. Además, el prospecto tiene par de dobles y una carrera impulsda, lo que le permite tener promedios excelentes de 1.000/1.000/1.500/2.500.

Si bien es evidente que los promedios no son una buena muestra todavía, por lo poco que se ha jugado, no cabe duda de que William Bergolla Jr. está causando una grata impresión en el seno de su organización, lo que seguramente se traducirá en más oportunidades de brillar con el equipo grande.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Beisbol