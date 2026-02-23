MLB

MLB: Thairo Estrada firma con un importante equipo de la Liga Americana

El infielder criollo buscará mantenerse en Las Mayores con un nuevo equipo

Por

Josué Porras Estebanot
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 01:16 pm
Thairo Estrada / Foto: AP
Nueva oportunidad para Thairo Estrada en el beisbol organizado. Luego de una estadía de una campaña en Colorado, con los Rockies, el utility venezolano ha conseguido un nuevo chance para intentar mantenerse en el mejor beisbol del mundo, luego de firmar con Orioles de Baltimore.

El contrato del oriundo de Bejuma es de Ligas Menores, y de un año de duración, además de tener también una invitación a los entrenamientos primaverales, en donde el criollo buscará ganarse un puesto dentro de un equipo que precisamente iniciará la zafra con problemas en el infield.

Thairo Estrada busca un puesto en Baltimore

Y es que, en efecto, la llegada de Thairo Estrada a Orioles de Baltimore podría responder a las lesiones que ha sufrido la organización. Dos de los jugadores de cuadro más importantes de Baltimore, Jordan Westburg y Jackson Holliday, iniciarán la ronda regular en la lista de lesionados, por lo que el roster oropéndola necesita piezas para el infield.

De esta manera, Estrada está llamado a competir con jugadores como Blaze Alexander, Coby Mayo y Jeremiah Jackson, para pelear por suplir con éxito al par de importantes toleteros que afrontan problemas físicos.

Thairo Estrada viene de tener un año algo flojo con Colorado, al dejar línea ofensiva de .253/.285/.370/.655 en 39 encuentros disputados. Sin embargo, es un jugador que ha sido capaz de tener buenas zafras en Las Mayores, y seguramente será de gran utilidad para el manager Craig Albernaz.

Lunes 23 de Febrero de 2026
Beisbol