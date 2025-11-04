Colorado rechaza la opción mutua de Thairo Estrada tras su temporada afectada por lesiones

Suscríbete a nuestros canales

Los Colorado Rockies han tomado una decisión financiera y deportiva de cara a la próxima temporada, al rechazar este lunes la opción mutua del contrato del infielder venezolano Thairo Estrada. La decisión implica que el jugador quedará disponible en el mercado, aunque recibió una compensación económica por el movimiento.

El Costo y el Destino Contractual

El acuerdo original estipulaba una opción mutua por unos $7 millones de dólares para la temporada 2026. Al rechazar la opción, los Rockies debieron pagarle a Estrada una indemnización (buyout) de $750,000 dólares, liberando el cupo del jugador en la nómina.

Estrada, un veterano de 29 años y siete temporadas en las Grandes Ligas (MLB), ahora se enfrenta a dos posibles escenarios:

Agencia Libre: Si los Rockies no le ofrecen un nuevo contrato, Estrada será agente libre. Arbitraje: El infielder criollo sería elegible para arbitraje salarial si el equipo le ofrece un contrato para 2026, lo que parece poco probable dada la decisión de rechazar la opción.

Estrada había llegado a un acuerdo en enero que garantizaba un salario de $3.25 millones de dólares en 2025 y los $4 millones de dólares garantizados para el siguiente año, que los Rockies han decidido no ejecutar.

Una Temporada Marcada por el Calvario de Lesiones

La decisión del equipo de Colorado está directamente ligada a la mala suerte de Estrada en 2025, cuya temporada fue interrumpida constantemente por lesiones. El venezolano solo pudo disputar 39 juegos, en los que bateó para .253 con tres jonrones y 21 carreras impulsadas.

Su cronología de lesiones incluye:

20 de marzo: Sufrió una fractura en la muñeca derecha al ser golpeado por un lanzamiento a 97.1 mph del pitcher Kumar Rocker (Texas) en la primavera. Esto retrasó su debut en la temporada regular hasta el 30 de mayo.

Julio: Estuvo de baja entre el 7 y el 25 de julio por una distensión en el pulgar derecho .

5 de agosto: Su temporada terminó prematuramente cuando se lesionó el tendón de la corva derecho mientras corría para completar un doble play contra Toronto.

Estrada ahora buscará recuperar la consistencia en otra organización después de un año que, desafortunadamente, será recordado más por sus visitas a la lista de lesionados que por su rendimiento en el campo.