Ohtani, Schwarber y Soto: Finalistas del MVP de la Nacional en una contienda de récords históricos

Con la Serie Mundial ya definida, el foco de las Grandes Ligas se centra ahora en la prestigiosa “temporada de premios”. Este lunes, la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) anunció a los tres contendientes finales para el premio Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional de 2025, en una lista dominada por nombres estelares y cifras de récord.

El anuncio de los ganadores de los premios de la BBWAA, incluyendo el Cy Young y el Novato del Año, se realizará la próxima semana, resolviendo el gran misterio sobre quién alzará el máximo galardón individual del Viejo Circuito.

Los Tres Candidatos a la Gloria

1. Shohei Ohtani, BD/LA (Los Angeles Dodgers)

El astro japonés emerge como el claro favorito para llevarse su tercer Premio MVP consecutivo y su cuarto en cinco años (contando el 2021 y 2022 en la Americana, y el 2024 en la Nacional). De lograrlo, Ohtani se uniría a la histórica compañía de Barry Bonds como los únicos jugadores en ser reconocidos MVP cuatro veces en la historia de la MLB y los únicos en conseguir tres de manera consecutiva.

La superestrella de Los Ángeles completó una temporada de ensueño al regresar a la lomita y al plato.

Como Bateador: Tuvo un promedio de .282 con 55 vuelacercas , 20 estafadas, 102 impulsadas, y fue líder en la MLB con 146 carreras anotadas . Su OPS de 1.014 lideró la Liga Nacional.

Como Pitcher: Registró una impresionante efectividad de 2.87 con 62 ponches en 47 entradas a lo largo de 14 aperturas.

2. Kyle Schwarber, BD (Philadelphia Phillies)

Kyle Schwarber es finalista al MVP por primera vez en su carrera tras guiar a los Phillies al título de la División Este de la Nacional con su inigualable poder. Schwarber ganó su segunda corona de jonrones en el Viejo Circuito, superando a Ohtani con una marca personal de 56 cuadrangulares.

Además de su marca personal en bambinazos, el bateador designado encabezó todas las Grandes Ligas con 132 carreras remolcadas. La BBWAA ha reconocido su valor en cada una de sus cuatro temporadas en Filadelfia, donde acumula la mayor cantidad de jonrones (187) entre los jugadores de la Nacional en ese lapso.

3. Juan Soto, RF (New York Mets)

En su primera campaña con los New York Mets, el dominicano Juan Soto vuelve a la lista de finalistas para el MVP por tercera vez en su carrera. Previamente, fue finalista en 2021 (Nacional, con los Nacionales) y 2024 (Americana, con los Yankees).

Soto se destacó por su combinación de paciencia y poder. Alcanzó una marca personal de 43 cuadrangulares y lideró la Nacional con 38 bases robadas, más del triple de su marca personal anterior. El jardinero terminó con 105 impulsadas, 120 anotadas, y encabezó todas las Grandes Ligas con 127 boletos negociados y la Nacional con un porcentaje de embasarse de .396. Su presencia en el lineup fue crucial para el éxito de los Mets.