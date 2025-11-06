Mario Lisson toma el timón de Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Tras los malos resultados en este comienzo de temporada 2025-2026 en la pelota rentada venezolana, la gerencia de los Navegantes del Magallanes anunció la destitución de Eduardo Pérez como manager, un rol que asumirá en condición de interino Mario Lisson.

Esta información se dio a conocer, mediante un comunicado recientemente emitido por el equipo de Prensa "Eléctrico", posterior a la segunda derrota consecutiva ante Bravos de Margarita de los "Eléctricos" y la tercera de forma consecutiva.

El comunicado:

"Los Navegantes del Magallanes, a través de su gerencia deportiva, anuncian que por mutuo acuerdo Eduardo Pérez no seguirá como manager de los filibusteros", es parte de lo que indica el comunicado.

Asimismo, agradecen la entrega de "Eddie" y le auguran mucha suerte en sus venideros proyectos.

Mario Lisson buscará poner el barco a flote:

Por su parte, Mario Lisson, quien era el coach de banca del equipo, tendrá su primera experiencia como mandamás en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y con el conjunto con el que logró más éxitos en su carrera profesional.

La misión de "Super Mario", será poner a la nave a flote, luego de unos primeros 16 compromisos en los que marchan en el último puesto con foja de cinco triunfos y 11 reveses.