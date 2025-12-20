Oscar D'León se vio obligado en cancelar presentación

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 20 de diciembre el cantante y compositor venezolano Oscar D’León, tenía pautado una presentación en la madre tierra España. El artista tenía planeado viajar hasta las Islas Canarias junto a su equipo, para participar en el festival La Palma Blue Experience.

“Lamentamos informar que, conforme a la comunicación recibida de la empresa adjudicataria de la contratación, el artista Óscar D’León no podrá participar en el festival. Queremos trasladar nuestras más sinceras disculpas a todos los seguidores y al público asistente”, escribió el festival en un comunicado.

¿Qué pasó?

La organización afirmó que la ausencia del popular “Sonero del mundo”, son complicaciones logísticas derivadas a los problemas aéreos actualmente.

En este sentido, ofrecieron soluciones para los fanáticos del artista criollo, que ya habían adquiridos sus boletos.

“Para quienes ya hayan adquirido su entrada, ponemos a disposición dos alternativas: la devolución íntegra del importe de la entrada para quienes así lo deseen, o la obtención de un código de descuento del 50% para la compra de una entrada adicional destinada a cualquier acompañante”, notificaron.

Hasta el momento el cantautor que da dado éxitos increíbles como “Llorarás”, “Yo quisiera”, “Sigue tu camino”, “Qué bueno baila usted”, “Bajo la tormenta”, “Mi bajo y yo”, entre otras, no se ha pronunciado.