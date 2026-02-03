Miss Grand Venezuela rinde homenaje a La India con una producción de ensueño

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la celebración del Día Nacional de la India celebrado el 26 de enero y con la mirada puesta en la gran final del Miss Grand International (que se celebrará en octubre en dicho país), las candidatas oficiales de Venezuela protagonizaron una majestuosa producción fotográfica, que fusiona la belleza venezolana con la milenaria tradición hindú.

Una organización brillando

Bajo la dirección de Jacqueline Aguilera y Esteban Velásquez, esta iniciativa no solo buscó honrar la estrecha relación entre ambas naciones, sino también preparar a las reinas para el reto cultural que les espera.

El imponente “Castillo de las Gárgolas” sirvió como escenario para recrear la atmósfera mágica de la India, gracias al apoyo fundamental de la Embajada de la India en Venezuela.

Jacqueline Aguilera destacó que este proyecto nace de la necesidad de ir más allá de la pasarela: "Queremos que nuestras candidatas lleguen a la India no solo como competidoras, sino como embajadoras que conocen y respetan sus raíces. Esta producción es un regalo para el país que nos recibirá en octubre", afirmó Aguilera.

La autenticidad de cada imagen fue posible gracias a la dirección de imagen de Tatiana Fragiel, una experta con más de 27 años de trayectoria y directora de la Academia Tatiana Fragiel Productions.

Con 13 años de colaboración constante con la Embajada de la India, Fragiel aplicó su conocimiento artístico para que cada candidata luciera fiel a las costumbres de la India.

Equipo de profesionales

Como vestuarista, Tatiana fue la encargada de envolver a las misses en saris y cholis llenos de simbolismo. El sari, (proveniente del sánscrito “śāṭī” "tira de tela"), fue el protagonista: una prenda sin costuras que, según la tradición antigua, mantiene la "pureza" al no ser perforada por agujas, honrando la silueta natural de la mujer de forma fluida y elegante.

El despliegue visual contó con un equipo multidisciplinario de alto nivel, integrado por: Jacqueline Aguilera y Esteban Velásquez, Jhon Gómez, Joseph Aponte, Ricardo Paredes. Fotografía y Video a cargo de: César Santos, Gabriel Neira, Emily Dimas, Angel Quintero.

El maquillaje y estilismo a cargo de: Oskarovsky Boyer, Diego Da Silva, Pitter Meneses, Wajib Moises, Génesis Montañez, Alexander Acacio, Luis Rodríguez, Neyende Hernández, Miguel Crespo, Mango Makeup, Zoraida, Endermal Bustamante, Adrian Manrique, bajo la guía estética de Tatiana Fragiel.

Esta producción marca el inicio del camino hacia el Miss Grand International 2026, donde la elegancia venezolana buscará conquistar el corazón de toda la India.