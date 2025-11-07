Condenan a Jacqueline Aguilera por no respaldar a Fátima Bosch

Suscríbete a nuestros canales

Con la reciente polémica en el Miss Universo 2025 entre Miss México, Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil, organizador del evento, todos han emitido su punto de vista, unos han causado alboroto como la reciente declaración de Jacqueline Aguilera, directora del Miss Grand Venezuela.

Durante el podcast de Rocío Higuera, la exreina de belleza opinó sobre el encontronazo de palabras que tuvo lugar en Tailandia, durante la entrega de bandas oficiales, su declaración fue condenada por usuarios en redes sociales por estar parcialmente de lado de Nawat.

Jacqueline Aguilera metida en candela

A pesar que aclaró no tener toda la versión de lo sucedido porque no estaba presente en el lugar, según Jacqueline Aguilera: “Me pareció un poquito retador… o sea, la chica como retándolo, incisiva en algo que de repente lo hizo perder los papeles”.

Este comentario cayó mal en los seguidores de los certámenes de belleza y en quienes, respaldaron en redes sociales a la Miss México 2025 por alzar su voz contra el director del Miss Universo Tailandia y Miss Grand Tailandia.

Además, recalcó que, más allá de un concurso es un trabajo con obligaciones y deberes al igual que otro. “Esto es un trabajo, ella está representando un país y eso es un trabajo, un contrato que hay que cumplir de parte y parte”, sentenció.

El episodio de ‘El podcast de Rocío” saldrá este domingo 09 de noviembre por su canal de YouTube. Por ello, hay que esperar para tener todo el contexto de la conversación.

Redes sociales sentencia a Jacqueline Aguilera

Usuarios en línea condenaron la opinión de Jacqueline Aguilera por ponerse en los zapatos de Fátima Bosch y recalcando que, pese a ser un trabajo debe haber respeto.

“O sea en un trabajo tienes que permitir que te insulten y te falten el respeto por una cena que atrevimiento el de esta señora en decir eso”, “La opinión de Jackelin Aguilera deja mucho que desear, al parecer aplaude la actitud patana del Nawat”, “Ella está dando una opinión políticamente correcta. Ella tiene contrato con Nawat y tiene que ser cuidadosa”, fueron algunos de los comentarios.