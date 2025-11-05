Presidente del Miss Universo repudia la humillación que sufrió Fátima Bosch

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, se pronunció en contra del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil por humillar a Fátima Bosch, Miss Universo México, durante la entrega de bandas oficiales del certamen internacional, llevado a cabo en Tailandia.

La edición 74 del concurso de belleza no ha tenido descanso si de polémicas se trata. Recientemente, Nawat, organizador del evento, arremetió sin piedad contra la delegada mexicana delante de todas las candidatas, quienes tomaron la decisión de abandonar la sala en señal de respaldo.

Todo inició cuando el empresario encaró a la modelo mexicana por no grabar un video promocional para redes sociales sobre las votaciones que se desarrollan para elegir a las diez misses más votadas y ganar una cena con él.

Un evento que los fanáticos denunciaron y la Organización Miss Universo afirmó que esta actividad no estaba autorizada, sin embargo, sigue adelante tras un reclamo del tailandés.

Sin miedo a nada, Fátima Bosch alzó su voz y respondió con fuerza a Nawat, lo que generó un momento bochornos viralizado en redes sociales.

Raúl Rocha respalda a Miss Universo México

En un video, el empresario mexicano no se quedó callado ante la injusticia y expresó de manera contundente: “¡Basta Nawat!”.

Raúl aseguró que no permitirá que los valores del respeto hacia la mujer sean violentados y reafirmó que su deber como anfitrión es servir a cada una de las delegadas sin distinción, ofreciendo un trato justo y cordial durante su estadía en Tailandia.

“Quiero dejar claro mi gran indignación y repudio a Nawat por agresión que hizo en público en contra de Fátima Bosch, Miss Universo México, a quien humilló, insultó y faltó el respeto”, sentenció.

En sus declaraciones, el presidente del Miss Universo informó que se limitará la participación del señor Nawat en las actividades restante del concurso y admitió que confiaron plenamente en su empresa para llevar a cabo la edición 74, pero en vista de su conducta tomaran acciones en contra.