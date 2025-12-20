Danry Vásquez se convirtió en el pelotero 93 en la historia de la LVBP en alcanzar esta cifra redonda

Suscríbete a nuestros canales

Danry Vásquez es otro pelotero de los que no se cansa de batear temporada tras temporada en la pelota rentada venezolana y en la jornada reciente, se convirtió en el pelotero número 93 en alcanzar una destacada cifra redonda.

Aunque los Navegantes del Magallanes se impusieron de forma autoritaria a los Cardenales de Lara, con marcador 11 carreras por 6, la "Bala" tuvo una noche mágica, que lo hizo ser parte de una gran grupo en la lIga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Danry Vásquez consigue jornada perfecta:

El bateador zurdo se vio inspirado este viernes, tras lograr una jornada perfecta, sumando cinco indiscutibles en la misma cantidad de turnos afrontados (5), incluyendo un doble.

Además, Vásquez logró anotar una carrera y dejar un registro que lo pone entre los peloteros más constantes de la pelota criolla, pudiendo llegar aún más lejos por su edad

Danry Vásquez se une al club de los 500:

Antes de esta jornada, la "Bala" sumaba 496 inatrapables en su carrera, lo que quiere decir que con los cinco de esta noche, logró unirse al club de los jugadores con 500 o más hits de por vida en la LVBP.

Lo más notable, es que lo hizo con apenas 11 campañas en el torneo venezolano y de esa manera, es el pelotero 93 en superar esa destacada cifra redonda, quedando a cuatro de igualar a Liu Rodríguez (505) en el siguiente puesto.

Así se distribuyen los 501 imparables de Danry Vásquez: