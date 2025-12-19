MLB: ¿Qué agente libre comenzará el efecto dominó en el mercado?

Suscríbete a nuestros canales

La agencia libre 2026 de Grandes Ligas vive un curioso punto muerto. Cuatro nombres dominan las conversaciones: Kyle Tucker, Alex Bregman, Bo Bichette y Cody Bellinger. Todos tienen y comparten pretendientes, pero también quieren ser el primero en fijar el precio real del mercado invernal 2026.

Ejecutivos de varios clubes reconocen que el mercado solo se desbloqueará cuando uno de esos bates élite firme. Dodgers, Yankees, Azulejos, Cachorros, Red Sox, D-backs entre otros, miden cada oferta sabiendo que el contrato inicial funcionará como referencia para el resto de peloteros.

El efecto dominó puede ser inmediato: el equipo que se quede sin Tucker mirará con más urgencia a Bellinger; el que pierda a Bregman o Bichette podría ir tras un cambio, ampliando el mercado. ¿Quién va a dar ese primer paso, romper el hielo y comenzar la locura del mercado invernal?

Los cuatro bates que paralizan el mercado

Kyle Tucker, Alex Bregman, Bo Bichette y Cody Bellinger representan la clase élite de los bateadores de la agencia libre 2026. Son perfiles distintos de peloteros, pero tienen en común: poder, experiencia, proyección y versatilidad en ambos lados del terreno.

Todos se están moviendo básicamente entre los mismos equipos, unos más interesados que otros. Sin embargo, nadie rompe el hielo con ellos y hacen una oferta irrechazable. Bichette por ejemplo, hace un par de horas comenzó a indicarle a los equipos que se moverá a la segunda base.

Ese sutil guiño del pelotero de Azulejos, solo indica que siente la necesidad de resolver rápido su futuro; pero también aprieta las conversaciones con sus pretendientes. Ahora cuenta con una variable que lo hace más atractivo para un abanico de equipos más grande.

Temporada 2025 de los cuatro bates que paralizan el mercado

- Kyle Tucker: 500 turnos, 91 anotadas, 133 hits, 22 jonrones, 73 impulsadas, 25 bases robadas, .266 promedio, .377 OBP, .841 OPS

- Alex Bregman: 433 turnos, 64 anotadas, 118 hits, 18 jonrones, 62 impulsadas, 1 bases robadas, .273 promedio, .360 OBP, .822 OPS

- Bo Bichette: 582 turnos, 78 anotadas, 181 hits, 18 jonrones, 94 impulsadas, 4 bases robadas, .311 promedio, .357 OBP, .840 OPS

- Cody Bellinger: 588 turnos, 89 anotadas, 160 hits, 29 jonrones, 98 impulsadas, 13 bases robadas, .272 promedio, .334 OBP, .814 OPS