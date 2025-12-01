MLB: Cody Bellinger y las razones para regresar con Yankees en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Cody Bellinger llegó la temporada pasada a Yankees de Nueva York con un rendimiento superlativo durante 2025. Ahora es agente libre con opciones reales de firmar con equipos poderosos de la MLB; sin embargo, el jardinero tiene 3 razones claves para volver a ser un 'Bombardero del Bronx' en 2026.

Primero hay que destacar la conexión de Bellinger con sus compañeros, generando una química importante para su gran rendimiento en Yankees. Segundo, su versatilidad defensiva (cubre los 3 jardines y 1ra) junto con el corrido de base lo convierten en un seguro para anotar y defender carreras.

Tercero, Cody es un bateador zurdo élite en Grandes Ligas. Su swing es perfecto para destacar en Yankees Stadium, convirtiéndose en un valor invaluable por delante de Aaron Judge en la alineación. Son tres razones determinantes para que el pelotero de 30 años vuelva con el equipo en 2026.

¿Cuáles son las opciones de Cody Bellinger si no vuelve con Yankees en 2026?

Dodgers de Los Ángeles: Hace tres años Los Ángeles decidió no ofrecer contrato a Cody Bellinger tras su caída de rendimiento. Hoy los campeones necesitan reforzar el jardín central y conocen bien al jugador. Si confían en que sus problemas de 2020–2022 quedaron atrás, podrían apostar por su regreso a.

Mets de Nueva York: Si Yankees y Bellinger no llegan a un acuerdo, su rival de ciudad podrían irrumpir y repetir la jugada de arrebatar otra estrella a sus vecinos. Con Pete Alonso en duda y huecos en las praderas, el bate zurdo de Cody sería un arma clave en Queens.

Phillies de Philadelphia: Este movimiento depende de Kyle Schwarber y su negociación con su ex equipo. Si el cañonero no regresa, los Phillies necesitarán un bate de impacto, pero además, un jardinero confiable para rearmarse y competir al más alto nivel en 2026.

Números de Cody Bellinger con Yankees de Nueva York en 2025

Cody Bellinger proyecta un contrato de 6x30 con un mercado importante, de grandes equipos buscándolo. Sin embargo, lo que logró en Nueva York fue determinante para intentar mantenerse en el equipo. Su rendimiento fue clave para ver a los Yankees en postemporada.

Números de Bellinger en 2025:

- 152 juegos, 588 turnos, 89 anotadas, 160 hits, 25 dobles, 5 triples, 29 jonrones, 98 impulsadas, 13 bases robadas, 57 boletos, 90 ponches, .272 promedio, .334 OBP, .480 SLG, .813 OPS