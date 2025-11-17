MLB: Aaron Judge sigue en la búsqueda de su más grande objetivo con los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Judge entrará nuevamente en la temporada 2026 como uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas. El recién nombrado MVP de la Liga Americana 2025 sabe que aún le falta mucho por conseguir con la organización de los Yankees de Nueva York en los próximos años.

El capitán del conjunto neoyorquino habló con los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA); en él dejó en claro que cambiaría todos sus premios individuales por la única y sencilla oportunidad de ganar una serie mundial y traer un nuevo título al Bronx.

Esta postura es completamente entendible por parte del número 99, tomando en cuenta que ya es comparado por muchos fanáticos y expertos con las más grandes leyendas de la franquicia, pero sin tener aún el agregado de haber ganado un título de campeón con este uniforme.

Aaron Judge tiene claro su objetivo con los Yankees

Si bien es cierto que los Yankees han celebrado estos últimos e importantes premios otorgados al "Juez", también es una realidad que han visto cómo otros equipos celebran el campeonato y ellos siguen acumulando años sin alzar el número 28 en su historia.

Esta situación es algo que evidentemente ha hecho reflexionar a la máxima figura de los "Bombarderos". Es por eso que espera que, junto con la gerencia, pueda mejorar y conformar el mejor equipo posible para poder no solo recuperar su poderío en la División Este del joven circuito, sino que vuelvan a imitar a cualquier rival que tengan al frente en postemporada.

“Creo que cambiaría cada premio que he recibido y cada selección para el Juego de Estrellas por una oportunidad de ganar un campeonato. Todavía nos quedan bastantes años; ojalá el próximo sea el año. Pero ese es mi enfoque principal. Es por eso que me despierto todos los días, por lo que sigo tratando de mejorar y convertirme en un mejor jugador”, afirmó a la BBWAA.

“Cuando firmé de nuevo con los Yankees en el 2023, quería terminar un trabajo aquí y traer de vuelta una Serie Mundial. Todavía estamos en esa misión”, finalizó.

Finalmente, todo parece indicar que Aaron Judge seguirá trabajando para seguir al máximo nivel y ser el líder de una organización que debe construir el equipo en base a su MVP para soñar con traer de regreso la gloria a Nueva York.