LVBP: Magallanes "tomará prestado" el Estadio Monumental de Caracas en el Round Robin

Noticia sorpresiva la que trae el calendario del Round Robin de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Y es que la propia LVBP anunció, de manera oficial, que los Navegantes del Magallanes jugarán dos compromisos como "home club" en el Estadio Monumental de Caracas, casa de los Leones.

El primero de estos desafíos se llevará a cabo el domingo 11 de enero, cuando Magallanes se mida a las Águilas del Zulia en el imponente recinto caraqueño. 10 días después, "La Nave" chocará ante Bravos de Margarita en lo que será además el último juego de esta postemporada, por lo que podría haber mucho en disputa durante este duelo.

Magallanes y su historia en Caracas

Esta no será la primera vez que Magallanes funge como home club en la capital del país. Además del obvio y conocido hecho de que Magallanes nació en Caracas, y de que jugó allá durante sus primeros años en la pelota criolla, también es importante destacar que, en este mismo milenio, ya "La Nave" tuvo la oportunidad de jugar de local en la ciudad caraqueña.

En el Round Robin de la temporada 2001/02, Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes se enfrentaron en dos ocasiones en el Estadio Universitario de Caracas, que se había quedado sin beisbol por las eliminaciones de Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas. En esta serie de dos juegos, ambas novenas tuvieron la oportunidad de ser home club.

Además, es preciso recordar que, previo al inicio de la zafra 2024/25, se había anunciado que los turcos jugarían dos juegos como home club en el Estadio Monumental, con Tiburones y Leones como sus rivales, aunque al final la idea no se concretó.