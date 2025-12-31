LVBP: ¿Qué se puede rescatar de la temporada 2025-2026 de Leones del Caracas?

Suscríbete a nuestros canales

En una temporada tan terrible para los Leones del Caracas como la 2025-2026, casi nada podría rescatarse del equipo. Pero con todo y eso, un par de nombres tuvieron la calidad y el nivel suficiente para terminar siendo la luz al final del túnel, algo que sin duda será muy valioso de cara a la próxima temporada de la LVBP.

Dos leones que se hicieron notar

Si hay algo en lo que no fallaron los melenudos fue en su ofensiva, ya que de principio a fin siempre respondió de gran manera. Incluso, cabe recordar que fueron el equipo con más dobles (118) conectados en la zafra; segundos en extrabases (181); terceros en carreras anotadas (319), promedio de bateo (.293) y OPS (.820); y cuartos en hits (561) e impulsadas (291).

Ahora bien, si nos centramos en el desempeño individual, uno de los peloteros que sorprendió de gran manera y terminó como toda una revelación fue Brainer Bonací. De hecho, su temporada fue tan positiva que probablemente ganará algunos votos al Novato del Año.

A base de poder con el madero y gran defensa, el joven de 23 años se consolidó como el futuro de la organización. Y es que sus destacadas actuaciones le permitieron asentarse en el campocorto del conjunto capitalino, al punto de dejar en la banca a un grandeliga como Liván Soto.

Números de Brainer Bonací en la temporada 2025-2026

48 juegos

48 hits

9 dobles

7 jonrones

26 carreras impulsadas

31 carreras anotadas

.316 AVG

.420 OBP

.513 SLG

.933 OPS

Por su parte, José Marco Torres fue otro de los aspectos más rescatables de Leones del Caracas durante esta campaña 2025-2026 de la LVBP. En su caso, fue el abridor más sólido que tuvo el manager José Alguacil, y hasta en tres salidas no permitió anotaciones.

Justamente, gracias a ese dominio que demostró sobre el montículo, los Navegantes del Magallanes lo subieron abordo para reforzar su pitcheo en el Round Robin.

Números de José Torres en la temporada 2025-2026