LVBP

LVBP: ¿Qué se puede rescatar de la temporada 2025-2026 de Leones del Caracas?

A pesar del terrible año que vivieron los melenudos, un par de figuras destacaron enormemente por sus actuaciones individuales

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 07:49 pm
Foto: leones_cbbc
En una temporada tan terrible para los Leones del Caracas como la 2025-2026, casi nada podría rescatarse del equipo. Pero con todo y eso, un par de nombres tuvieron la calidad y el nivel suficiente para terminar siendo la luz al final del túnel, algo que sin duda será muy valioso de cara a la próxima temporada de la LVBP.

Dos leones que se hicieron notar

Si hay algo en lo que no fallaron los melenudos fue en su ofensiva, ya que de principio a fin siempre respondió de gran manera. Incluso, cabe recordar que fueron el equipo con más dobles (118) conectados en la zafra; segundos en extrabases (181); terceros en carreras anotadas (319), promedio de bateo (.293) y OPS (.820); y cuartos en hits (561) e impulsadas (291).

Ahora bien, si nos centramos en el desempeño individual, uno de los peloteros que sorprendió de gran manera y terminó como toda una revelación fue Brainer Bonací. De hecho, su temporada fue tan positiva que probablemente ganará algunos votos al Novato del Año.

A base de poder con el madero y gran defensa, el joven de 23 años se consolidó como el futuro de la organización. Y es que sus destacadas actuaciones le permitieron asentarse en el campocorto del conjunto capitalino, al punto de dejar en la banca a un grandeliga como Liván Soto.

Números de Brainer Bonací en la temporada 2025-2026

  • 48 juegos
  • 48 hits
  • 9 dobles
  • 7 jonrones
  • 26 carreras impulsadas
  • 31 carreras anotadas
  • .316 AVG
  • .420 OBP
  • .513 SLG
  • .933 OPS

Por su parte, José Marco Torres fue otro de los aspectos más rescatables de Leones del Caracas durante esta campaña 2025-2026 de la LVBP. En su caso, fue el abridor más sólido que tuvo el manager José Alguacil, y hasta en tres salidas no permitió anotaciones.

Justamente, gracias a ese dominio que demostró sobre el montículo, los Navegantes del Magallanes lo subieron abordo para reforzar su pitcheo en el Round Robin.

Números de José Torres en la temporada 2025-2026

  • 13 juegos
  • 3 victorias
  • 1 derrota
  • 3.62 EFE
  • 25 carreras permitidas
  • 11 bases por bolas
  • 45 ponches
  • 49.2 innings
  • 1.35 WHIP

 

