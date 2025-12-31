LVBP

LVBP: Estas son las escogencias de los equipos clasificados para el Round Robin

Los equipos clasificados ya dan a conocer cuáles son sus refuerzos de cara a la postemporada de la pelota criolla

Por

Meridiano

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 11:33 am
LVBP: Estas son las escogencias de los equipos clasificados para el Round Robin
Foto: Alejandro van Schermbeek
Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a pocos días de iniciar el Round Robin 2025/2026. En este sentido, las cinco organizaciones clasificadas a estas instancias, están realizando el draft de adiciones y sustituciones este miércoles 31 de diciembre, con la finalidad de mejorar sus respectivos rosters para pelear por el título de campeones.

NOTAS RELACIONADAS

Draft de adiciones y sustituciones LVBP

Adiciones – Ronda 1.

  • Cardenales de Lara: Ronnie Williams (Tigres de Aragua)
  • Bravos de Margarita: Gorkys Hernández (Tigres de Aragua)
  • Navegantes del Magallanes: José Torres (Leones del Caracas)
  • Águilas del Zulia: Zac Grotz (Tiburones de La Guaira)
  • Caribes de Anzoátegui: Edward Colina (Tigres de Aragua)

Adiciones – Ronda 2:

  • Cardenales de Lara:  Wilmer Font (Leones del Caracas)
  • Bravos de Margarita: José Rondón (Bravos de Margarita)
  • Navegantes del Magallanes: Wilfredo Tovar (Leones del Caracas)
  • Águilas del Zulia: Christian Suárez (Tigres de Aragua)
  • Caribes de Anzoátegui: Aldrem Corredor (Tigres de Aragua)

Sustituciones:

  • Cardenales de Lara: Norwith Gudiño en sustitución por Christian Cosby
  • Bravos de Margarita: Darien Núñez en sustitución por Michell Milano
  • Navegantes del Magallanes: Leando Cedeño en sustitución por Luis Moreno
  • Águilas del Zulia: Brainer Bonaci en sustitución por Juan Díaz
  • Caribes de Anzoátegui: DJ Johnson en sustitución por Olbis Parra

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Entrenador Yegua
Miércoles 31 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol