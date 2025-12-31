LVBP: Estas son las escogencias de los equipos clasificados para el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales
La Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a pocos días de iniciar el Round Robin 2025/2026. En este sentido, las cinco organizaciones clasificadas a estas instancias, están realizando el draft de adiciones y sustituciones este miércoles 31 de diciembre, con la finalidad de mejorar sus respectivos rosters para pelear por el título de campeones.
Draft de adiciones y sustituciones LVBP
Adiciones – Ronda 1.
- Cardenales de Lara: Ronnie Williams (Tigres de Aragua)
- Bravos de Margarita: Gorkys Hernández (Tigres de Aragua)
- Navegantes del Magallanes: José Torres (Leones del Caracas)
- Águilas del Zulia: Zac Grotz (Tiburones de La Guaira)
- Caribes de Anzoátegui: Edward Colina (Tigres de Aragua)
Adiciones – Ronda 2:
- Cardenales de Lara: Wilmer Font (Leones del Caracas)
- Bravos de Margarita: José Rondón (Bravos de Margarita)
- Navegantes del Magallanes: Wilfredo Tovar (Leones del Caracas)
- Águilas del Zulia: Christian Suárez (Tigres de Aragua)
- Caribes de Anzoátegui: Aldrem Corredor (Tigres de Aragua)
Sustituciones:
- Cardenales de Lara: Norwith Gudiño en sustitución por Christian Cosby
- Bravos de Margarita: Darien Núñez en sustitución por Michell Milano
- Navegantes del Magallanes: Leando Cedeño en sustitución por Luis Moreno
- Águilas del Zulia: Brainer Bonaci en sustitución por Juan Díaz
- Caribes de Anzoátegui: DJ Johnson en sustitución por Olbis Parra
