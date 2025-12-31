LVBP: Herlis Rodríguez suma otro cuadrangular legendario en un año inolvidable

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui está en enero. En un juego de pelota realmente vibrante y dramático, los orientales hicieron respetar la casa y derrotaron a Tigres de Aragua en el segundo y decisivo compromiso de la Serie del Comodín, por pizarra de 13-12, gracias a un cuadrangular agónico de Herlis Rodríguez en la parte baja del inning 12, que sirvió para dejar en el terreno a los bengalíes.

De esta manera, el tachirense se convirtió en el héroe indiscutido de la clasificación de "La Tribu" al Round Robin, y además, sumó un nuevo cuadrangular histórico para un año que ha sido absolutamente sensacional para él, ya que se ha convertido incluso en uno de los mejores toleteros de la actualidad en la LVBP.

Herlis Rodríguez sigue haciendo historia

En la parte baja del inning 12, ante los envíos de Aldry Acosta, Herlis Rodríguez conectó un sensacional cuadrangular a banda contraria, por todo el jardín izquierdo, para darle el triunfo y la clasificación a Caribes, en lo que es un nuevo batazo de cuatro esquinas histórico para él en esta zafra.

Y es que, el pasado 8 de diciembre, Rodríguez vivió un momento único, cuando despachó un vuelacercas para dejar en el terreno al Magallanes en su tierra natal, el Estado Táchira. "Mi cuadrangular en San Cristóbal está en el top 1, pero esto significa la clasificación y es algo muy importante en mi carrera", expresó el toletero, al recordar precisamente aquel batazo.

Además, Herlis Rodríguez no perdió la fe en su equipo, y siempre supo que, a pesar de las adversidades, estarían en enero. "Este momento ya estaba escrito. Estoy feliz y agradezco a Dios por todo lo que pasó", añadió.