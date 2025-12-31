LVBP: “Cafecito” Martínez puso a soñar a los Tigres con grand slam

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de José “Cafecito” Martínez es hablar de consistencia y bateo oportuno a lo largo de su iluestre carrera en la LVBP. En las puertas de su retiro, el experimentado madero de los Tigres de Aragua volvió a decir presente cuando más su equipo lo necesitaba para lograr una conexión importante.

En la parte alta del quinto inning, cuando Caribes de Anzoátegui dominaba cómodamente la pizarra 7 a 2, Martínez salió en rescate de su equipo con un cuadrangular con las bases llenas para descontar el déficit y acercar a los bengalíes 7 a 6 en la pizarra.

“Cafecito”, en lo que podría ser su último juego en su carrera, ha ligado de 5-3 con cuatro carreras empujadas en el compromiso. Siendo una pieza fundamental en la reacción felina que lograron igualar las acciones.