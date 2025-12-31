LVBP

LVBP: Ronald Acuña Jr. niega su participación en el Round Robin

El de La Sabana aseguró que no reforzará a ningún equipo en la postemporada de la LVBP

Theoscar Mogollón González
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 09:12 pm
Foto: @tiburonesbbc
Luego de que Tiburones de La Guaira quedara eliminado en esta temporada 2025-2026, varios peloteros de dicha organización salieron en una lista preliminar como posibles opciones para ser refuerzos en el Round Robin. Uno de esos era Ronald Acuña Jr., quien en su momento comentó que tenía intenciones de jugar en enero.

Acuña le dice no al Round Robin

Sin embargo, durante la tarde de este martes Maikel García realizó una transmisión en vivo desde La Sabana, donde se encontraba reunido con varias personas en una "caimanera". Allí, tras leer los comentarios, le preguntó a La Bestia que cuál equipo iba a reforzar para el Round Robin, a lo que respondió: "No voy a jugar".

Cabe recordar que esta zafra fue la tercera de Ronald Acuña Jr. en la LVBP. Sus números luego de 16 juegos disputados fueron 19 hits, dos dobles, cuatro jonrones, 12 carreras impulsadas, 13 anotadas, 11 bases robadas, .358 de promedio y 1.130 de OPS.

 

