Piden donantes de sangre para cantante de música llanera tras ser operado

Suscríbete a nuestros canales

La noche del viernes 13 de febrero, en redes sociales solicitaron apoyo para el cantante de música llanera, el reconocido Teo Galíndez, quien se encuentra en recuperación tras una operación la mañana de ese mismo día.

La comunidad virtual respondió con mensajes de aliento, compartiendo la información y solicitando que quienes puedan donar sangre se acerquen al centro autorizado para sumarse a esta causa que busca respaldar la salud del icónico artista venezolano.

¿Qué ocurre con el cantante Teo Galíndez?

El pedido de ayuda para Galíndez se difundió principalmente a través de Instagram, donde explicaron que el cantante se encuentra en fase de recuperación tras una intervención quirúrgica en el Hospital de Clínicas Caracas.

En el mensaje, se hizo énfasis en la necesidad de donantes de sangre de cualquier tipo, sin restricción de grupo, para “reponer lo utilizado durante la operación”.

Los organizadores del llamado solicitaron a quienes puedan donar acudir con buena salud, en ayunas moderadas y siguiendo los requisitos que exige un banco de sangre, como parte de la respuesta solidaria hacia el artista que ha acompañado a tantas familias con su música.

¿Cómo llegar al Hospital de Clínicas Caracas?

El Hospital de Clínicas Caracas está ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela, en la urbanización San Bernardino, una zona de fácil acceso tanto en transporte público como particular desde distintos puntos de la capital.

Para quienes deseen apoyar con su donación de sangre, los bancos de sangre de este tipo de instituciones suelen operar en horarios matutinos y vespertinos, típicamente de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m., aunque se recomienda confirmar el horario específico.

Las donaciones de sangre suelen requerir identificación válida y cumplir con ciertos criterios de salud para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor.

Más de Teo Galíndez...

Teófilo Antonio Galíndez Cordero, artísticamente conocido como Teo Galíndez, es un cantante y compositor venezolano de música llanera, nacido el 12 de octubre de 1958 en Tinaquillo, estado Cojedes.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, se ha ganado el apodo de 'El Ruiseñor de Venezuela' por su destacada voz y su aporte al folclore musical venezolano.

Comenzó su trayectoria profesional en 1985 con su primera producción discográfica y ha llevado la música tradicional venezolana a escenarios tanto nacionales como internacionales.