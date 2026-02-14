¡Magallanes es el rey de las remontadas y de la Serie de las Américas!

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de las Américas 2026 tiene nuevo monarca: Navegantes del Magallanes. Y es que el campeón de Venezuela no pudo lograrlo de otra manera sino con una remontada, imponiéndose al final por 10 a 9 a Caimanes de Barranquilla (Colombia) en el Estadio Monumental.

¡Magallanes lo hizo de nuevo!

Si algo nos acostumbró la Nave a lo largo de la temporada 2025-2026 de la LVBP fueron las épicas remontadas que protagonizó. Justamente eso mismo sucedió durante la final de este viernes, luego de que el conjunto colombiano castigara al abridor Emilio Vargas con cinco carreras en la primera entrada.

El festival de batazos arrancó con Carlos Arroyo, Kelvin Meleán, Harold Ramírez y Gabriel Lino disparando sencillos consecutivos para las dos primeras anotaciones. Minutos más tarde, Andrés Angulo remolcó otra con un toque de sacrificio que desembocó en un error defensivo y una rayita extra.

Para el segundo capítulo, Angulo pegó nuevamente y aumentó la ventaja con sencillo productor. Sin embargo, Rougned Odor respondió con un jonrón solitario en la parte baja.

En el quinto ambos conjuntos volvieron a la carga. Por el lado colombiano, Meleán, Ramírez y Angulo colaboraron con impulsadas cada uno; mientras que por los filibusteros, Wilfredo Tovar y Hernán Pérez anotaron las del descuento.

Pero en el octavo apareció la magia del beisbol. Y es que la ofensiva de Venezuela se afincó para hacer realidad la remontada, esto gracias a otro vuelacercas solitario de Odor, un doble productor de Luis Sardiñas, una anotada de Carlos Pérez tras un wild pitch, un doble de Hernán que empujó otras dos, y un sencillo de oro de Renato Núñez.

Ya en el noveno inning, Felipe Vázquez sacó su casta de grandeliga para conseguir esos últimos tres outs que le dieron el cuarto título internacional a los Navegantes del Magallanes en su historia. Es así como Venezuela se estrenó por todo lo alto en su primera participación en la Serie de las Américas.