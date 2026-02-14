MLB: Gerrit Cole ilusiona a todos los fanáticos de los Yankees con su recuperación

Suscríbete a nuestros canales

La figura de Gerrit Cole vuelve a generar ilusión en los fanáticos. El as de los New York Yankees rompió el silencio sobre su proceso de recuperación y dejó un mensaje que transmite serenidad y determinación de cara a la temporada 2026.

Con la mira puesta en una nueva zafra, el lanzador asegura que ha encarado cada etapa de su rehabilitación con la misma disciplina que lo convirtió en uno de los brazos más dominantes de las Grandes Ligas.

“He abordado el proceso de la misma manera que abordo el trabajo habitual. Esto ha dado buenos resultados, lo que me da la confianza de que estoy haciendo mi trabajo correctamente”, explicó el derecho, dejando claro que su regreso no es una apuesta improvisada, sino el resultado de un método probado a lo largo de su carrera.

Gerrit Cole – Yankees de Nueva York

Para el ganador del Cy Young, la constancia es la clave. Fuera del montículo, su rutina mantiene la estructura y la exigencia que lo caracterizan: sesiones controladas, enfoque físico integral y seguimiento médico riguroso. En su entorno destacan que la prioridad no es acelerar plazos, sino garantizar que su regreso en 2026 sea sólido y sostenible.

En el clubhouse de los Yankees se respira optimismo. Cole no solo es el líder natural de la rotación, también representa estabilidad en momentos de presión. Su ética de trabajo, reconocida por compañeros y entrenadores, refuerza la confianza de la organización en que volverá a marcar diferencias cuando esté completamente recuperado.

Finalmente, el ganador del Cy Young en 2023 sabe que el camino es largo, pero su discurso refleja madurez y calma. No habla de fechas exactas ni de expectativas desmedidas. Habla de proceso, disciplina y resultados, que son una de las características que lo han diferenciado a lo largo de su carrera.