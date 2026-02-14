MLB: Los Azulejos adquieren a Jesús Sánchez en un canje estratégico con los Astros

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que busca cubrir una vacante urgente en los jardines, los Azulejos de Toronto anunciaron este viernes la adquisición del patrullero dominicano Jesús Sánchez, proveniente de los Astros de Houston, a cambio del también jardinero Joey Loperfido.

La transacción se produce apenas tres días después de que la organización canadiense recibiera un duro golpe: su flamante contratación, Anthony Santander, tendrá que pasar por el quirófano para una cirugía de hombro que lo mantendrá fuera de acción entre cinco y seis meses. Ante esta sensible baja, la gerencia de Toronto se movió rápido para buscar potencia en el bate de Sánchez.

El perfil de Jesús Sánchez: Velocidad y poder

Sánchez, de 28 años, viene de una temporada de contrastes. En 2025, dejó una línea ofensiva de .237/.304/.395 con 14 cuadrangulares y 48 carreras impulsadas en 134 juegos disputados entre los Marlins de Miami y los Astros. A pesar de que tuvo dificultades tras su llegada a Houston —donde apenas bateó para .199—, sus métricas avanzadas siguen siendo sumamente atractivas para los analistas.

El zurdo se ubicó en el percentil 93 en velocidad de bateo y en el percentil 79 en velocidad de salida promedio, lo que demuestra que cuando hace contacto, la bola sale proyectada con violencia. Históricamente, Sánchez ha castigado a los lanzadores derechos con un slugging de .450, una herramienta que Toronto espera aprovechar en la parte media de su alineación.

En cuanto a lo contractual, los Azulejos asumirán su salario de $6.8 millones para 2026. El dominicano cuenta con un año adicional de control antes de la agencia libre, pero ya no tiene opciones de ligas menores, por lo que deberá permanecer en el roster de Grandes Ligas.

El regreso de Joey Loperfido a Houston

Por su parte, los Astros recuperan a un viejo conocido. Joey Loperfido, de 26 años, vuelve a la organización que originalmente lo envió a Toronto en 2024 como parte del canje por Yusei Kikuchi. Loperfido dejó una grata impresión en Canadá la temporada pasada, registrando un sólido OPS de .879 en 41 encuentros.

Al despedirse de la ciudad, el jugador se mostró conmovido: "Estoy muy agradecido de haber podido jugar con este grupo y para esos fanáticos. Esa postemporada es algo que recordaré toda mi vida".

El gerente general de los Astros, Dana Brown, justificó el movimiento destacando que el equipo ahora tendrá cinco años de control sobre Loperfido. Además, la directiva confía plenamente en que la evolución ofensiva del jugador seguirá una trayectoria ascendente en Houston.

Houston se mantiene activo en el mercado

A pesar de haber recuperado a Loperfido, los Astros no parecen haber cerrado su oficina. Según informes de Chandler Rome de The Athletic, Dana Brown aseguró que el equipo "no ha terminado" de realizar movimientos.

Se rumora que Houston está involucrado en múltiples conversaciones de intercambio, buscando capitalizar su excedente de jugadores de cuadro (infielders) para seguir fortaleciendo otras áreas del roster antes del Día Inaugural.