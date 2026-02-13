La historia del bailarín venezolano que triunfó en el Súper Bowl con Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

El show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo fue un espectáculo histórico por su impacto global, sino también el escenario que marcó un antes y un después en la vida de un bailarín venezolano, cuyo nombre ahora resuena con orgullo en su tierra natal.

La actuación, celebrada el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue una de las más vistas en la historia del evento y contó con una producción que unió al ritmo latino. Lady Gaga y Ricky Martin fueron parte de esta fusión cultural que dio de qué hablar.

Yvan Martínez: el zuliano que conquistó el Super Bowl

Originario de la urbanización Los Laureles, en Cabimas, estado Zulia, Yvan Martínez, fue uno de los bailarines que formó parte del cuerpo de baile del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, un momento que representó el cumplimiento de un sueño que nació en su ciudad natal.

Martínez relató que, la oportunidad llegó en diciembre de 2025 cuando una agencia de talentos lo contactó para una audición que inicialmente no supo que sería para dicho espectáculo. Decidió posponer un viaje planeado y presentarse y, finalmente recibió la gran noticia.

“Obviamente decidí posponer el viaje para Las Vegas y hacer la audición”, apuntó. Finalmente, el mánager de Yvan le comunicó que, estaba dentro del show y lo felicitó por tan importante logro.

Al recordar ese momento en una entrevista con Telemundo, Yvan confesó que, en apenas dos minutos “toda mi vida me pasó por la cabeza”, recordando sus inicios en Cabimas y el camino que lo llevó hasta una de las plataformas más importantes del entretenimiento y deporte.

Semanas intensas y una sorpresa inolvidable

La preparación para el espectáculo fue intensa y demandante. Martínez contó que el cuerpo de baile entrenó durante tres semanas con muy pocos días de descanso, demostrando una disciplina admirable para estar a la altura de un evento de esa magnitud.

“Duramos exactamente tres semanas sin parar. Yo creo que tuvimos solo tres días de descanso”, admitió el criollo. Entre tanto, mencionó que, inicialmente sabía que bailaría con Bad Bunny, pero, en el ensayo general descubrió que también compartiría escena con Lady Gaga.

Martínez describió la experiencia con fascinación, recordando que en los ensayos muchos coreógrafos y bailarines esperaban integrar reggaetón a un segmento de salsa, pero, finalmente se construyó un mix musical variado e innovador.

En la misma entrevista, el bailarín dedicó su logro a su gente en Cabimas y en toda Venezuela, con un mensaje claro: “Que inspire a los demás. Que inspire a aquellos que digan: si él pudo, yo también”.