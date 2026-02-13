Estado de salud de Demi Lovato la obliga a cancelar sus conciertos

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Demi Lovato, dejó un sabor amargo en sus fanáticos al anunciar la suspensión de cinco conciertos de su próxima gira “It’s Not That Deep Tour”, programada para 2026, con el objetivo de priorizar su salud física y mental.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la artista de 33 años reconoció que, al prepararse para el tour se dio cuenta de que se había exigido demasiado y decidió reorganizar su agenda para poder ofrecer presentaciones completas y saludables.

La inesperada decisión de Demi Lovato

A través de sus historias en Instagram, Lovato se dirigió directamente a sus seguidores, conocidos como ‘Lovatics’, explicando la difícil decisión de ajustar su calendario. “Al empezar a prepararme para la gira, me di cuenta de que me había excedido”, apuntó la cantante.

Asimismo, admitió haber sentido emoción por volver a los escenarios, pero, también una necesidad real de descansar más, ensayar y adaptar su ritmo de trabajo para poder cumplir con cada concierto sin comprometer su salud.

Este anuncio no implica la cancelación completa de la gira sino un ajuste. La velada que originalmente debía iniciar la serie de presentaciones será ahora el nuevo concierto inaugural el 13 de abril en Orlando.

En su mensaje, Demi enfatizó que, su intención es brindar actuaciones de calidad en un ambiente saludable, tanto física como emocionalmente.

Fechas canceladas

Las ciudades afectadas por el frenazo de la artista, incluyen: Carolina del Norte, Atlanta, Nashville, Denver y Las Vegas. Estas presentaciones ya no forman parte del calendario y los boletos serán reembolsados automáticamente a través de las plataformas oficiales.

Aunque la noticia causó decepción en algunos, otros han respondido con mensajes de apoyo, valorando la transparencia de Lovato al reafirmar que su bienestar y la calidad de su show son prioridades indispensables.

La intérprete de “Heart Attack” y “Lionheart”, regresa a los escenarios tras varios años sin una extensa presentación en arenas. El tour, que acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, estaba previsto originalmente con un total de 23 conciertos y, ahora se reduce, a 18.