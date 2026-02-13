Esto dijo la esposa de Yeison Jiménez a un mes de la muerte del cantante

Suscríbete a nuestros canales

A un mes del fatal accidente aéreo que acabó con la vida del cantante colombiano Yeison Jiménez, su esposa, Sonia Restrepo, decidió compartir sus primeras palabras públicas desde la tragedia, ofreciendo un mensaje profundamente emotivo sobre cómo su familia enfrenta el duelo.

El accidente, ocurrido el 10 de enero en Paipa, Boyacá, donde la avioneta en la que viajaba Jiménez con su equipo se estrelló poco después de despegar, dejó al país entero en shock y marcó uno de los meses más difíciles para la escena musical colombiana.

El dolor de la familia por la ausencia de Yeison

En su mensaje, Restrepo expresó con dolor que, aunque ha pasado un mes desde la muerte de su esposo, el tiempo dentro de su hogar parece haberse detenido desde el instante en que él dejó de estar presente.

“Hemos seguido con nuestras rutinas, pero el silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes”, escribió Restrepo, subrayando que los recuerdos de risas, abrazos y momentos compartidos los acompañan constantemente, como una presencia viva en su día a día.

Más allá del dolor, sus palabras revelan una mezcla de amor profundo y gratitud por cada día que pudieron caminar juntos, y la fortaleza que intenta transmitir a sus hijos en este momento tan difícil.

Los hijos de Yeison Jiménez

Uno de los pasajes más conmovedores del mensaje fue cuando Restrepo habló de sus tres hijos y la manera en que enfrentan la ausencia de su padre.

Con ternura y honestidad, describió cómo cada canción que suena en la casa, cada historia compartida y cada consejo de Jiménez se han convertido en recuerdos que los ayudan a mantenerlo presente en su vida cotidiana.

Un momento que ha generado especial emoción entre los seguidores fue cuando confirmó que el hijo menor, Santiago, aprendió a decir “papá”, un recuerdo que, representa la forma en que el legado de Yeison sigue vivo entre los suyos.

“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras”, escribió Sonia, resaltando que el amor y las enseñanzas que Jiménez dejó en su familia continúan guiándolos en cada paso.

Yeison Jiménez, de 34 años, fue una de las figuras más representativas de la música popular colombiana en los últimos años, con una base de seguidores fieles y una carrera ascendente que lo llevó a llenar grandes escenarios y ser recordado como un ícono del género.