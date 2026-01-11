Los 3 sueños de Yeison Jiménez que le revelaron cómo iba a morir

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del sábado 10 de enero de 2026, Colombia vivió uno de los golpes más duros en su escena musical reciente. El cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, falleció en un accidente de avioneta ocurrido entre Paipa y Duitama mientras se dirigía a un concierto en Medellín.

La avioneta en la que viajaba el intérprete, junto a cinco personas de su equipo y la tripulación, se estrelló minutos después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón. Todos los ocupantes perdieron la vida en el impacto, antes de llegar al escenario que Jiménez tanto ansiaba.

El accidente que marcó el final de Yeison Jiménez

La aeronave privada, una Piper PA-31, despegó sobre las 4 p.m. con destino a la ciudad de Medellín, donde Yeison Jiménez tenía programada una presentación en el municipio de Marinilla dentro de las festividades locales.

Según reportes preliminares, la avioneta no logró ganar altitud suficiente, perdió potencia y terminó impactándose en una zona rural de Boyacá, generando conmoción en el país.

Las autoridades, incluyendo la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC), han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Sin embargo, hasta ahora se mantiene en incertidumbre si fueron problemas técnicos, condiciones climáticas o fallas humanas las que llevaron a la tragedia.

Tres sueños que fueron una advertencia

Lo que más ha capturado la atención de fanáticos y medios es la confesión que Jiménez hizo en una entrevista, en la que contó que tuvo tres sueños premonitorios relacionados con un accidente aéreo, sensaciones que hoy parecen haber sido una advertencia.

En los dos primeros sueños, relató que estaba dentro de una aeronave en la que todo parecía marchar mal. En esos episodios, intentaba advertirle al piloto sobre un problema.

El tercer sueño fue aún más estremecedor, pues, allí vio el accidente y las noticias publicadas sobre el siniestro. Tras contarlo, Jiménez comentó que sintió que “Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, palabras que hoy resuenan con fuerza entre sus seguidores.

En la misma entrevista con Juan Pablo Raba, el artista también recordó un episodio aéreo real que vivió días antes del nacimiento de su hijo. Durante un vuelo anterior, el avión en el que viajaba presentó fallas mecánicas y tuvieron que regresar de emergencia.

Aquel momento confesó que lo dejó marcado emocionalmente. En ese entonces, admitió haber sentido miedo de no llegar a conocer a su hijo, que estaba a punto de nacer. Esa experiencia lo dejó en un estado de ansiedad profunda, llevándolo incluso a pasar por un periodo de depresión de varios meses.