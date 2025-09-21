Presentadora mexicana pierde la vida en un accidente aéreo

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la comunicación en México despertó este domingo en silencio: Débora Estrella, conocida presentadora de televisión del Grupo Multimedios, falleció el sábado 20 de septiembre en un trágico accidente aéreo.

La aeronave en la que viajaba se desplomó cerca de las 18:50 horas (hora local) en el municipio de García, Nuevo León, dejando como saldo dos víctimas mortales.

Detalles del accidente aéreo

El accidente se registró en zona limitada a las cercanías del Parque Industrial Ciudad Mitras, dentro del municipio de García, al norte de Monterrey. La avioneta cayó en la zona conocida como Interpuerto, específicamente en la zona de Laderas/Riberas.

Protección Civil de Nuevo León confirmó el lugar del siniestro. La otra persona que viajaba con ella, el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, también falleció. Ambas muertes fueron inmediatas tras el impacto.

Las autoridades han iniciado ya las investigaciones correspondientes para determinar las causas del desplome. Aún no se ha confirmado si hubo fallo mecánico, condiciones meteorológicas adversas o error humano.

¿Quién era Débora Estrella?

Débora Cecilia Estrella Garza tenía 43 años al momento del accidente. Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, estudió Derecho en el Tecnológico de Monterrey.

Su carrera en los medios comenzó mientras estudiaba, cuando trabajó en radio universitaria Frecuencia Tec, y desde entonces escaló hasta convertirse en rostro de noticias en Multimedios.

Era principalmente conductora del Telediario Matutino en Monterrey, función que desempeñaba desde 2018. También participaba en Telediario CDMX los fines de semana y en espacios informativos de Milenio Televisión.

Su voz y estilo profesional la convirtieron en una de las figuras más queridas de la televisión regional con proyección nacional.

El gobierno de Nuevo León hizo público su pesar a través de redes sociales, mencionando que las autoridades están coordinando los trabajos de rescate y recuperación de la aeronave, así como asegurar la zona del accidente.

Usuarios de redes sociales se han sumado al homenaje, compartiendo recuerdos de Estrella como profesional amable, cercana y comprometida con la verdad. Mensajes de consternación, condolencias y reconocimiento de su trabajo recorren plataformas como Twitter, Facebook e Instagram.