Así fue el impactante momento en que un avión de combate se estrelló en Polonia (+Video)

Un grave accidente aéreo sacudió a Polonia este jueves cuando un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea se estrelló durante un ensayo para un espectáculo aéreo en Radom, en la zona central del país. La tragedia dejó como saldo la muerte del piloto, un experimentado oficial que pertenecía a la base táctica número 31, ubicada cerca de Poznan.

La noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, quien se trasladó al lugar de los hechos y rindió homenaje al militar caído. “Un piloto del Ejército polaco perdió la vida en el accidente de un F-16. Era un oficial que siempre sirvió a su país con dedicación y gran valentía. Honro su memoria”, expresó a través de la red social X.

Accidente durante un ensayo aéreo en Radom

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió en plena preparación para el Radom Airshow, uno de los eventos aeronáuticos más importantes del país y que estaba previsto para este fin de semana. Testigos presenciales relataron que la aeronave realizaba una maniobra acrobática conocida como “barrel roll”, cuando perdió el control y terminó impactando contra la pista.

Las imágenes difundidas por medios locales y usuarios en redes sociales muestran el momento en que el F-16 se precipita al suelo envuelto en llamas, deslizándose violentamente hasta quedar reducido a escombros. Estos videos, que se han vuelto virales en cuestión de horas, reflejan la magnitud del impacto y han generado gran conmoción tanto en Polonia como en la comunidad internacional.

La Fuerza Aérea confirmó que tras el accidente se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y las operaciones de rescate en la zona. Afortunadamente, no hubo víctimas entre los asistentes ni daños personales fuera del piloto, aunque la pista resultó seriamente afectada.

Cancelación del Radom Airshow y homenaje al piloto

Como consecuencia directa del accidente, las autoridades informaron que el Radom Airshow ha sido cancelado. El evento, que cada año reúne a miles de espectadores y delegaciones internacionales, quedó suspendido en señal de respeto y duelo por el fallecimiento del oficial.

El piloto, cuya identidad no ha sido revelada en los comunicados oficiales, era considerado un militar con amplia trayectoria dentro de la aviación táctica polaca. Su muerte ha generado numerosos mensajes de condolencias en redes sociales y en medios de comunicación, que destacan su entrega y compromiso con el servicio.

La tragedia de Radom deja en evidencia los riesgos inherentes a las maniobras aéreas de alto nivel y ha reabierto el debate en Polonia sobre la seguridad en los entrenamientos y exhibiciones militares. Por ahora, la investigación sobre las causas del accidente ya está en curso, mientras el país rinde homenaje a uno de sus pilotos más valientes.