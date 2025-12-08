¡Milagro! Santos golea y sobrevive al descenso gracias al coraje de Neymar

Suscríbete a nuestros canales

El Santos Futebol Clube, empujado por el liderazgo de su estrella Neymar, logró este domingo una victoria contundente por 3-0 sobre el Cruzeiro en la última jornada del Campeonato Brasileño (Brasileirão). Con este resultado, el 'Peixe' puso fin al peor temor de su historia reciente al evitar el descenso a segunda división.

El alivio de Vila Belmiro

El triunfo permitió al Santos respirar con alivio y escalar al decimotercer lugar de la tabla con 47 puntos, dejando atrás la pesadilla que lo acechó durante casi toda la temporada.

Los goles que aseguraron la permanencia fueron anotados por Thaciano, con un crucial doblete, y João Schmidt. El equipo de Neymar desplegó un juego intenso y dominante en el Estadio Vila Belmiro, que estuvo completamente abarrotado por la afición santista.

El Cruzeiro, que ya no se jugaba nada al haber asegurado el tercer lugar de la liga, fue incapaz de detener el ímpetu de su rival, que se jugaba la vida. Aunque el equipo de Belo Horizonte intentó reaccionar en la segunda mitad con un gol, este fue correctamente anulado por fuera de juego.

El sacrificio del '10'

El delantero Neymar, de 33 años, demostró un compromiso total. Pese a arrastrar una lesión en el menisco, no quiso perderse este partido decisivo. Aunque no consiguió marcar el gol soñado en esta ocasión, disparó varias veces contra la portería y su sola presencia fue un motor para el equipo.

La figura del '10' fue vital en la recta final. Pese a las lesiones encadenadas desde su llegada en febrero, sus intervenciones en los dos últimos partidos fueron determinantes:

Registró un balance de una asistencia y cuatro goles, la mitad de los que había marcado en toda la liga, y que sumaron seis puntos decisivos para llegar con opciones a esta última jornada.

Homenaje y un futuro en Vilo

La jornada no solo estuvo marcada por la tensión deportiva, sino también por un momento emotivo. Antes del pitido inicial, Neymar recibió un homenaje por alcanzar la cifra de 150 goles con la camiseta del Santos, un logro que reafirma su estatus de ídolo.

"Es el equipo de mi corazón", afirmó Neymar durante el homenaje, expresando su alegría por el récord goleador.

Con el drama del descenso superado, ahora la atención se centra en la continuidad del líder. El delantero todavía no ha anunciado sus planes para la próxima temporada, manteniendo en vilo a la afición sobre si extenderá su vínculo con el club que lo vio nacer.