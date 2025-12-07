Liga MX: Sergio Ramos y su despedida más agridulce de México

Suscríbete a nuestros canales

Sergio Ramos confirmó que el duelo ante Toluca fue su despedida de México. Rayados de Monterrey cayó 3-2 en la vuelta de semifinales del Torneo Apertura; lo que representa una de las despedidas más dolorosas del central español, ya que no cumplió con un título.

El defensor termina contrato a finales de año y queda libre para negociar con cualquier club. En redes sociales agradeció a la afición y reconoció la tristeza por no haber alcanzado la final con Monterrey; aunque destacó la entrega total dentro de la cancha y el apoyo recibido.

En el partido, Ramos marcó de penalti, colocando en 3-1, pero no fue suficiente para avanzar a la Final. Rayados perdió 3-2 y el español se despidió de México con un sabor agridulce. Su futuro rumbo a 2026 permanece abierto, con expectativa sobre cuál será su próximo destino.

Posibles destinos de Sergio Ramos para jugar el Mundial 2026

A sus 39 años, Sergio Ramos dejó una imagen de gran vigencia en la Liga MX. Su paso por Rayados de Monterrey demostró que todavía puede competir en escenarios exigentes, al más alto nivel, aportando liderazgo defensivo y presencia ofensiva.

Con el contrato finalizado, el sevillano busca un destino de medio año que le garantice minutos y ritmo competitivo. La prioridad es mantenerse en un entorno de alta exigencia que le permita llegar en forma a la cita mundialista. La idea es disputar el Mundial 2026, pero necesita continuidad.

Entre los equipos más interesados en Ramos son: AC Milan, Juventus y Como 1907. Este trío de italianos buscan la experiencia del español por al menos 6 meses para ayudar a entrar en competiciones europeas. Esto significará que puede competir a un alto nivel y ser seleccionable para el Mundial 2026.