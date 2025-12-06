Así quedaron los resultados de las carreras del sábado 06-12-2025 en Hinava

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 24 se realizó este sábado 06 de diciembre en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una programación de nueve competencias, sin la presencia de pruebas selectivas.

El juego del 5y6, recolectó un total de Bs 42.887.550,00 para convertirse en el vigésima segunda con monto récord en recaudación de la temporada.

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 24

El jinete profesional Robert Capriles se erigió como la figura más destacada de la jornada sabatina, al conseguir un valioso doblete que lo reafirma en los primeros lugares de la estadística.

Capriles se alzó con su primera victoria a lomos de Soldado del Rey. Posteriormente, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la tarde en la quinta válida del 5y6, donde condujo a la victoria al ejemplar Masttery, un corredor que regresaba a las pruebas públicas luego de 188 días de inactividad. El jinete lo llevó a cruzar la meta en ganancia, capaz de demostrar toda su pericia.

Por los preparadores, tres profesionales lograron sumar par de triunfos. Los trainers Juan Carlos Pérez Pérez, José Jaramillo y Salvador Giordano alcanzaron el back to back de victorias.

El actual líder y campeón de la estadística valenciana, Juan Carlos Pérez Pérez , sumó nuevas victorias gracias a la yegua Deep Love y Soldado del Rey.

Por su parte, el entrenador José Jaramillo visitó el recinto de ganadores gracias a las destacadas actuaciones de Home Real y Tía Felipa .

Finalmente, Salvador Giordano consolidó su jornada con las victorias de Snow Sensations y, de manera notable, con King Twitter en la carrera que marcó el cierre del programa hípico.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Deep Love (6). 55 Maykor Ibarra 62,69 2 Explosiva (4). 52 J. D. Calicho - 3 Lady Pianist (1). 53 A. Finol - 4 Miss Friend (7). 53 A. Ybarra - 5 Trevissonga (5). 53 R. Rondón -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 62,69. Place: 55,00 y 182,30. Exacta: 257,36. Trifecta: 785,77. Superfecta: 638,64. Ret: 8.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Home Real (9). 53 Omar Guedez. 103,86 2 Fórum Jet (2). 53 Os. Martínez. - 3 Tapital (1). 53 F. J. García. - 4 Dime Que Siii (5). 51 J. Moreno. - 5 The Best King (8). 52 J. D. Calicho. -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 103,86. Place: 181,27 y 132,97. Exacta: 677,34. Trifecta: 858,42. Superfecta: 2.273,47. Ret: 7.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stella Cadente (2). 53 Jaime Lugo Jr. 194,07 2 La Azzurra (6). 55 Os Martínez. - 3 Magical Song (4). 56 Jaime Lugo. - 4 Camila Alejandra (5). 53 R. Capriles. - 5 Gran Maritza Ka (1). 52 K. Morales. -

Entrenador: José Carfunjol Arteaga. Ganador: 194,07. Place: 66,91 y 729,70. Exacta: 6.580,51. Trifecta: 2.057,22. Superfecta: 3.791,61.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Towering Mate (8). 54 Hemirxon Medina. 101,73 2 Unstoppable (6). 52 J. D. Calicho. - 3 El De Pedro (3). 53 J. Lugo Jr. - 4 Hector El Father (1). 53 K. Aray. - 5 Money Flyer (9). 51 C. Brito. -

Entrenador: Jhony Briceño. Ganador: 101,73. Place: 62,56 y 502,68. Exacta: 1.951,63. Trifecta: 6.581,74. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 2.626,88. Pool de 4: 2.144,62.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tía Felipa (5). 51 Omar Rivas. 60,86 2 Money Wise (8). 53 O. Guedez - 3 Gran Marisela (6). 54 L. Mejías. - 4 Señorita Caracas (2). 53 Ale. Briceño. - 5 Sabrinita (9). 51 Y. Caguado. -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 60,86. Place: 58,89 y 163,52. Exacta: 228,81. Trifecta: 359,37. Superfecta: 2.021,99. Doble Perfecta: Sin Aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Soldado del Rey (9). 56 Robert Capriles. 55,00 2 El Gran Luis (8). 50 Yaniel Caguado. - 3 Gran Despertar (4). 54 A. Finol. - 4 Helios (5). 55 Os. Martínez. - 5 Strength Roma (1). 53 K. Perfecto. -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 55,00. Place: 55,00 y 63,63. Exacta: 307,29. Trifecta: 6.831,37. Superfecta: Sin aciertos. Ret:2.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Snow Sensations (5). 52 Ángel Ybarra. 78,43 2 La Batalladora (3). 52 J. D. Calicho. - 3 Money Royal (6). 52 F. Márquez. - 4 Estrella Morena (2). 56 A. Finol. - 5 Marrakech (4). 53 M. Ibarra. -

Entrenador: Salvador Giordano. Ganador: 78,43. Place: 55,00 y 69,69. Exacta: 179,77. Trifecta: 993,19. Superfecta: 982,78. Ret: 1.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Masttery (7). 55 Robert Capriles. 98,74 2 Patriley (6). 54 J. Lugo - 3 Candoroso (9). 55 A. Finol. - 4 My Trusting Mate (8). 55 J. G. Hernández. - 5 Forzesco (3). 54 Ale. Briceño. -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 98,74. Place: 94,44 y 77,37. Exacta: 390,46. Trifecta: 1.908,95. Superfecta: 5.017,60.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Twitter (2). 53 Fernando José García. 129,60 2 Tour De France (8). 53 J. G. Hernández. - 3 Néstor Julián (9). 53 R. Vera - 4 Gran Moisés (11). 53 K. Aray. - 5 Señor Juan (7). 53 J. Rijo -

Entrenador: Salvador Giordano. Ganador: 129,60. Place: 294,27 y 194,29. Exacta: 1.250,26. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 774,12. Súper Pool de 4: 1.490,21. Doble Perfecta: 1.992,89. 5y6 (24148) boletos con 5 que pagan Bs. 246,16 c/u. (7550) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 3.038,15 c/u. Loto Hípico: 13.213,19.