Por vigésima segunda ocasión consecutiva se establece récord en el monto sellado del 5y6 en Valencia

El Hipódromo Nacional de Valencia vive este sábado su reunión 24 de la temporada 2025 con una programación de nueve carreras, sin la inclusión de pruebas selectivas.

Ganadores: Nuevo récord 2025 Valencia

La primera competencia se realizó y tuvo como ganador, al caballo Deep Love, con la monta de Maykor Ibarra, y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez, por lo abonó al pagar un monto de Bs 62,69 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.200 metros y el ganador por vía de galope fue para Home Real, conducido por el jinete Omar Guedez, y presentado por José Jaramillo, quien derrochó toda su clase para ganar. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs. 103,86.

En la tercera prueba, estuvo reservada por yeguas de tres y más años, ganadoras de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros. El ejemplar Stella Cadente, con el jockey Jaime Lugo Jr. fue la triunfadora, la cual dejó crono de 67’’3 y abonó dividendo de Bs. 194,07 a ganador.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se la llevó, My Towering Mate conducido por el profesional Hemirxon Medina, en yunta con Jhony Briceño y pagó un dividendo de Bs. 101,73 a ganador.

Vigésimo Segundo récord consecutivo: Montos 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs. 42.887.550,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 6.004.257,00 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 23.159.277,00.