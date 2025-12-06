LVBP: Félix Doubront mantiene a Bravos en la cima con su mejor actuación del año

Suscríbete a nuestros canales

Bravos de Margarita es el equipo del momento en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Los dirigidos por Henry Blanco vencieron por la mínima este viernes 5 de diciembre a Cardenales de Lara, por pizarra de 6-5, para así sumar su quinto triunfo consecutivo y afianzarse en la punta gracias a una actuación fenomenal de su abridor, Félix Doubront.

El veterano serpentinero zurdo de 38 años de edad sumó su primera victoria de la temporada, al realizar una salida sólida y de muy pocos problemas sufridos ante una toletería que siempre es difícil, como lo es la de Cardenales. De esta manera, el carabobeño logró su mejor apertura de la zafra, para seguir dándole buenas noticias a su equipo.

Félix Doubront domina a Lara

En su apertura del viernes 5 de diciembre, su sexta de la temporada, Félix Doubront logró sacar a relucir su mejor versión desde la lomita, al lanzar por espacio de seis entradas, en las que tan solo permitió tres inatrapables y dos carreras, además de abanicar a tres rivales y regalar tan solo un boleto.

Doubront se mostró sumamente sólido y económico, ya que en sus seis entradas de labor realizó tan solo 80 pitcheos, un número muy bueno para la cantidad de innings que logró regalarle a los suyos.

Con esta magistral salida, Félix Doubront mejora considerablemente su efectividad de la campaña, que estaba por encima de los 7.00 puntos y ahora se encuentra en 6.48. Ahora, la tarea para el experimentado pitcher será mantener consistentemente este nivel, para recuperar su mejor versión y solidificar el cuerpo de abridores con el que cuenta Henry Blanco.